Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Damla Sulama Borusu Üretim Tesisi'ne Uluslararası Ödül
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Damla Sulama Borusu Üretim Tesisi'ne Uluslararası Ödül

06.04.2026 11:43  Güncelleme: 12:54
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Peyzaj AŞ tarafından kurulan Damla Sulama Borusu Üretim Tesisi, döngüsel ekonomi alanında uluslararası başarı elde ederek ödül kazanmıştır. Proje, Su tasarrufuna yönelik sürdürülebilir üretim modeline verdiği katkılarla dikkat çekiyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj AŞ tarafından hayata geçirilen Damla Sulama Borusu Üretim Tesisi (Tarım Plast Fabrikası), döngüsel ekonomi alanındaki yenilikçi yaklaşımıyla Covenant of Mayors SEE Green Champions 2026 yarışmasında ödüle layık görüldü.

Geçen yıl Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda "Çevre ve Sağlık" kategorisinde birincilik ödülü kazanan Damla Sulama Borusu Üretim Tesisi projesi, başarısını bu kez uluslararası düzeye taşıdı.

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetimler Birlikleri Ağı (NALAS) tarafından düzenlenen Covenant of Mayors SEE Green Champions 2026 yarışmasında "Döngüsel Ekonomi" kategorisinde birincilik elde eden proje, sürdürülebilir üretim modeli ve kaynak verimliliğine sağladığı katkılarla jüri tarafından yüksek puan aldı.

Ödül, 20–22 Nisan 2026 tarihleri arasında Romanya'nın Sibiu şehrinde düzenlenecek NALAS Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilecek törenle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne takdim edilecek. Etkinlikte Güneydoğu Avrupa'dan çok sayıda belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisi bir araya gelecek.

Tarım Plast Fabrikası; tarımsal sulamada su tasarrufunu artıran damla sulama borularının yerli üretimini sağlayarak hem çevresel etkilerin azaltılmasına hem de yerel ekonominin güçlendirilmesine katkı sunuyor. Proje, aynı zamanda döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda kaynakların etkin kullanımını esas alan örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

