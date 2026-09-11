Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Bursa\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
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Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Program, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı'na yürüyen protokol üyeleri, vatandaşlar ve gazilerin katılımıyla başladı. Yürüyüşün ardından protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 8 Temmuz 1920'de Bursa'nın işgal edildiğini, bu haber Ankara'ya ulaştığında TBMM kürsüsüne siyah örtü serildiğini söyledi.

İşgalin 2 yıl 2 ay 2 gün sürdüğünü belirten Biba, "Türk birlikleri, 11 Eylül 1922'de şehre girdi ve Bursa, yeniden Türk bayrağına kavuştu. Ankara'daki siyah örtü de kaldırıldı. İşte bugün 'şanlı tarihten güçlü istikbale' derken bu sözü, Bursa'nın yaşadıklarını bilerek söylüyoruz." dedi.

Biba, "O gün Bursa'ya giren askerleri, görev yapanları, mücadele edenleri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, Bursa'nın kurtuluşunda görev alan askerleri, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından şair Mehmet Akif Ersoy'un "Bülbül" şiiri okundu, halk oyunu, mehter ve kılıç-kalkan gösterileri sunuldu.

Ardından Bursa Kent Müzesi'nde "Kuruluştan Kurtuluşa Bursa" sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Tören, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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