Bursa'nın kurtuluşunun 104. yılı kortejle kutlandı - Son Dakika
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Bursa'nın kurtuluşunun 104. yılı kortejle kutlandı

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Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, valilik koordinesinde Tophane Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na düzenlenen kortejle kutlandı. Törende Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 11 Eylül 1922'de kenti kurtaran Türk ordusunu ve Milli Mücadele kahramanlarını andı.

BURSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı kortejle kutlandı.

Bursa'nın 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren işgalden kurtulduğu 11 Eylül 1922'nin 104'ncü yıl dönümü, valilik koordinesinde kutlandı. Kutlamalar, Tophane Meydanı'ndan Heykel'deki Atatürk Anıtı'na düzenlenen kortejle başladı. Bursa Büyükşehir Bando Takımı, mehter takımı, kılıç kalkan ekibi, folklor ekibi ve gazilerin yer aldığı korteje Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Yeni Parti Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar ile çeşitli kurum ve kuruluşların amirleri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Heykeli önünde yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk töreni gerçekleştirildi.

'TARİHİN AĞIRLIĞINI HİSSEDİYORUZ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, 11 Eylül 1922'de kente girerek Bursa'yı işgalden kurtaran Türk ordusunu ve Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı. Biba, "Bursa işgal edildiğinde Ankara'daki meclis siyahlara büründü. Çünkü söz konusu olan Bursa. Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin şehri, Tophane'si, Hisar'ı ve Ulu Cami'si ile tarihin her adımda karşınıza çıktığı bir şehirden söz ediyoruz. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin huzuruna çıktığınızda, Bursa'nın taşıdığı tarihi ağırlığı daha iyi hissediyorsunuz. Bursa'nın işgal altında kaldığı dönem için 2 yıl, 2 ay, 2 gün deniliyor. Ancak o günlerin yaşattığı acının etkisi çok daha uzun sürdü. 11 Eylül 1922'de Türk birlikleri Bursa'ya girdi ve şehir yeniden Türk bayrağına kavuştu. Bursa'nın kurtuluşunun ardından Ankara'da, işgal günlerinin sembolü haline gelen örtü de kaldırıldı. İşte bugün, 'Şanlı tarihten güçlü istikbale' derken bu sözü Bursa'nın yaşadıklarını bilerek söylüyoruz" dedi.

Kutlamalar, mehter takımı ile halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve şiirlerin okunmasıyla devam ederken, kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Yüzbaşı Rüştü Bey'in mezarı da ziyaret edildi.

Haber-Kamera: Kutay SALİ/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'nın kurtuluşunun 104. yılı kortejle kutlandı - Son Dakika

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