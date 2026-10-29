Bursa Orhaneli\'de 80 yaşındaki kadın mantar toplarken kayboldu, AFAD ekibi buldu

Bursa Orhaneli'de 80 yaşındaki kadın mantar toplarken kayboldu, AFAD ekibi bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çınarcık Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki kadın, mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. AFAD ekibinin de katıldığı arama çalışmalarında bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 80 yaşındaki kadın AFAD ekibince bulundu.
İlçeye bağlı Çınarcık Mahallesi'nde yaşayan kadın mantar toplamak amacıyla evinden ayrıldıktan sonra, kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara destek vermek amacıyla AFAD ekibi de bölgeye sevk edildi.
Arama çalışmaları sonucunda bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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