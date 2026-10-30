Bursa Osmangazi'de hırsızlık iddiasıyla aranan 28 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

Bursa Osmangazi'de hırsızlık iddiasıyla aranan 28 suç kaydı olan şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine polis, 35 güvenlik kamerasını inceleyip 28 suç kaydı bulunan şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, 12 daireye düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı; emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesindeki bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki 35 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin 28 suç kaydı bulunan Ü.A. olduğunu tespit etti.
Ekipler, sürekli adres değiştirdiği belirlenen Ü.A'yı yakalamak için 12 daireye eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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