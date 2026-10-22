Osmangazi\'de tabelaya sıkışan kedi için pencereye çıkan iş yeri çalışanı yere düştü

Osmangazi'de tabelaya sıkışan kedi için pencereye çıkan iş yeri çalışanı yere düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Şahin Tezcan, tabelanın üzerinde kalan kediye ulaşmak isterken dengesini yitirdi. Alt kattaki iş yerinin plastik tentesine, ardından yaklaşık 3 metreden yere düşen Tezcan, 112 ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Tezcan'ın hayati tehlikesi bulunuyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yeri tabelasının üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereden sarkan kişi, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir iş yerinde çalışan Şahin Tezcan, iş yeri tabelasının üzerinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için pencereye çıktı.
PENCEREDEN SARKTI, DENGESİNİ KAYBETTİ
Pencereden sarkarak kediyi kurtarmaya çalışan Tezcan, dengesini kaybederek önce zemin kattaki bir iş yerinin plastik tentesine, oradan da zemine düştü.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Şahin Tezcan, ambulansla yakınlardaki özel hastaneye kaldırıldı.
Tezcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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