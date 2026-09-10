Bursa Osmangazi'de takside kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de takside kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Bursa Osmangazi\'de takside kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli gözaltına alındı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hareket halindeki taksiden kurusıkı tabancayla birden fazla kez ateş açıldığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ekiplerin durdurduğu takside yolcu olarak bulunan H.Ç., elindeki kurusıkı tabancayla gözaltına alınırken çevredeki bir parkta da şüpheliye ait bir kurusıkı tabanca daha bulundu.

BURSA'da hareket halindeki taksiden tabancayla ateş açan H.Ç. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Karaağaç Mahallesi 1'inci Küçük Aralık Sokak'ta meydana geldi. Hareket halindeki taksiden birden fazla kez ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin durdurduğu takside yolcu olarak bulunan H.Ç. elindeki kurusıkı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Yapılan araştırmada çevredeki bir parkta da şüpheliye ait olduğu belirlenen bir kurusıkı tabanca daha bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bursa Osmangazi'de takside kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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