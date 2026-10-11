Bursa Yenişehir'de kamyonunda ölü bulunan sürücü için soruşturma başlatıldı

Bursa Yenişehir'de kamyonunda ölü bulunan sürücü için soruşturma başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yenişehir'de park halindeki kamyonda bir kişi ölü bulundu. İş arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi; cenaze ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde park halindeki kamyonun içerisinde bir kişi ölü bulundu.
Şehirler arası nakliyecilik yapan 41 yaşındaki Ali Çanaklı'dan haber alamayan iş arkadaşları, sürücünün Yenişehir Biber Hali'nde park halinde bulunan kamyonuna gitti.
Sürücünün araç içerisinde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çanaklı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çanaklı'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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