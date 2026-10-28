Bursa Yenişehir\'de tırla çarpışan kamyonette 2 kişi yaralandı

Bursa Yenişehir'de tırla çarpışan kamyonette 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Çayırlı köyü mevkisinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada kamyonet sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Remzi Kaya idaresindeki 33 TE 217 plakalı tır, Çayırlı köyü mevkisinde Abdulkadir Balcı yönetimindeki 16 PF 147 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Muharrem Mestan yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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