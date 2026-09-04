Bursa Yenişehir\'deki Altın Biber Festivali\'nde Manuş Baba binlerce kişiye konser verdi

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali'nde sahne alan şarkıcı Manuş Baba, binlerce müzikseverle buluştu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen 11'inci Uluslararası Altın Biber Festivali, coşkulu anlara sahne oldu. Festival kapsamında akşam saatlerinde sahneye Manuş Baba, söylediği şarkılarla vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı. Yoğun katılımın sağlandığı konserde binlerce vatandaş, Manuş Baba'nın eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti.

ALTIN BİBER SİMGELİ PASTA İKRAM EDİLDİ

Konser öncesinde Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sanatçı Manuş Baba ile bir araya geldi. Başkan Özel, Avrupa ve dünya ülkelerine ihracatı yapılan tescilli Yenişehir biberi çeşitleri ile festivalin simgesi olan 'Altın Biber' temalı pastayı Manuş Baba'ya ikram etti.

'MÜTHİŞ BİR COŞKU VAR'

İlçede böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Ercan Özel, "Sevilen sanatçımız Manuş Baba'yı ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Müthiş coşku dolu bir kalabalık var. Festivalimize katılım sağlayan herkese teşekkür eder, iyi eğlenceler dilerim" dedi.

Konser, Manuş Baba'nın sevilen parçalarını seslendirmesinin ardından alkışlar eşliğinde sona erdi.