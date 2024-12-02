Bursa'yı Yutan Yoğun Sis - Son Dakika
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Bursa'yı Yutan Yoğun Sis

Bursa, yoğun sisle kayboldu; drone görüntüleri sadece Uludağ ve bulutları gösterdi.

02.12.2024 22:58
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Bursa'da yoğun sis şehri yuttu

Çöken sis tabakası sebebiyle şehir gözden kayboldu sadece bulutlar ve Uludağ kaldı

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle şehir gözlerden kaybolurken çekilen drone görüntülerinde sadece bulutlar ve Uludağ yer aldı. Sis altındaki Bursa'nın drone görüntüleri film sahnelerini aratmadı.

Bursa'da son bir haftadır sabah saatlerinde etkili olan yoğun şehir trafiğinde aksamalara sebep oldu. Kent merkezinde sis nedeniyle çocuklarını kendi araçlarıyla okula götüren aileler ulaşımdaki yer yer aksama nedeniyle geç kaldı.

Bursa- İzmir yolunda trafik akışı sis nedeniyle durma noktasına gelirken iç kavşaklarda ise yoğunluk daha fazla oldu.

Tamamen sis bulutlarının altında kaybolan şehrin drone ile çekilen masalsı görüntüleri izleyenleri mest etti. Sis bulutlarının üzerinde seyreden drone kamerası 2500 metre yükseklikteki Uludağ ve bulutların dansını anbean görüntüledi. Sis saat 10.00'dan itibaren etkisini kaybetti.

Kaynak: İHA

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