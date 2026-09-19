Bursa Yıldırım'da depoda 5 milyon 300 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da depoda 5 milyon 300 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

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Bursa Yıldırım'daki bir depoya düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 300 bin bandrolsüz makaron ile yeniden kullanılmak üzere hazırlanmış 6 bin 175 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, mevzuata aykırı şekilde üretilerek kente sevk edilen tütün mamullerinin Yıldırım ilçesindeki bir depoda saklandığını belirledi.

Depoya düzenlenen operasyonda, 5 milyon 300 bin bandrolsüz makaron ile yeniden kullanılmak üzere hazırlanmış 6 bin 175 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyonda M.M. ve M.F.B. yakalandı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: AA
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