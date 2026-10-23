Bursa Yıldırım\'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 420 bin lira ceza kesildi

Bursa Yıldırım'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 420 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobiliyle sinyalizasyon lambasına çarptı. Kontrolde 1,54 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 420 bin lira ceza uygulandı ve işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 420 bin lira ceza uygulandı???????.
Kurtoğlu Mahallesi Gökdere Bulvarı'nda, 16 ATK 997 plakalı otomobille seyir halinde olan A.Ç, denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.
A.Ç'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sinyalizasyon lambasına çarptı.
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde A.Ç'nin 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye, 420 bin lira ceza uygulandı.
A.Ç. işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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