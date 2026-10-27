Bursa Yıldırım'da iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı

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Bursa Yıldırım\'da iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken 1 kişi yaralandı. Yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ulus Mahallesi Kader Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kutsay D. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma HastanesiEğitim ve Araştırma HastanesiYıldırım3. SayfaGüncelPolisBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Yıldırım'da iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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