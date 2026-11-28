Bursa Yıldırım'da tüfekle ateş açan şüpheli, 550 gram esrarla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım'da evinden tüfekle ateş açtığı belirlenen şüpheli, ikametinde 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, tabanca ve mermi ele geçirilmesinin ardından tutuklandı. Şüpheli, motosikletli polis timlerinin silah sesleri üzerine başlattığı çalışmayla gözaltına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde evinden tüfekle ateş açan şüpheli, adresinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesinin ardından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, devriye görevi sırasında silah sesleri duymaları üzerine bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, G.P'nin ikametinden tüfekle ateş açtığını tespit etti.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 550 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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