BURSA YKS için askerden izinli geldi, 3 dakika geç kalınca içeri alınmadı - Son Dakika
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BURSA YKS için askerden izinli geldi, 3 dakika geç kalınca içeri alınmadı

Bursa'da YKS'ye girmek için askerden izin alan bir aday, 3 dakika geç kaldığı için sınava alınmadı. İnegöl'de kimliğini düşüren bir öğrenci ve 5 dakika geç kalan bir öğrenci de içeri alınmadı. Gemlik ilçesinde ise yanlış okula gelen bir öğrenci, polislerin yardımıyla son anda sınava yetişti. Kimliğini düşüren bir öğrenci ise sınav merkezine alınmadı.

08.06.2024 17:29
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BURSA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için askerden izin alıp gelen aday, 3 dakika geç kalınca sınava alınmadı. Gemlik ilçesinde, sınava girmek için yanlış yere geldiğini anlayan öğrenciyi okuluna motorlu trafik ekibi sirenlerini açarak son anda yetiştirirken, İnegöl'de ise sınav merkezine giderken kimliğini düşürüp kaybeden öğrenci, görevliler tarafından içeri alınmadı. Yine aynı ilçede bir öğrenci de 5 dakika geç kalıp içeri alınmayınca ağladı. İstanbul'da askerlik yapan bir aday, sınav için özel izin alarak geldiği Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki Şehit Piyade Er Nezir Akgül Ortaokulu'na, 3 dakika geç gelince görevliler tarafından içeri alınmadı. Askerden, sadece sınav için geldiğini söyleyen adayın isteği, tüm ısrarlara rağmen kabul edilmedi. Babası ile görevlilere tepki gösteren aday sınava giremeden geri döndü.Bursa'nın, Yenişehir ilçesinden sınav için İnegöl ilçesine ailesiyle gelen Nisa Burhan, 5 dakika gecikince içeri alınmadı. Ailesi görevlilere tepki gösteren Nisa, gözyaşlarını tutamayıp annesiyle ağladı. Gemlik ilçesinde ise sınav için yanlış okula gelen bir öğrencinin yardımına Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı Şahin ekibi yetişti. Polisler, motosikletine aldıkları kız öğrenciyi, sınava 1 dakika kala gireceği okula getirdi. Polislere teşekkür eden öğrenci, koşarak sınav salonuna gitti.Kimliğini sınava gelirken düşüren bir öğrenci de sınav merkezine alınmadı. Nüfus müdürlüğüne giden öğrencinin babası, kimlik sahibinin parmak izi olmadığı için yeni kimliğini çıkaramadan geri döndü. Sınav sorumluları kimliğini ibraz edemeyen öğrenciyi okuldan çıkardı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Yavuz YILMAZ-Kazım BULUT/BURSA,

Kaynak: DHA

İnegöl, Gemlik, Bursa, TYT, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA YKS için askerden izinli geldi, 3 dakika geç kalınca içeri alınmadı - Son Dakika

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