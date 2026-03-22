Bursalı Öğrencilerin Elektrikli Araç Hedefi

22.03.2026 11:53
Bursa'da lise öğrencileri, 'UMAY' adını verdikleri elektrikli aracı geliştirerek TEKNOFEST'te birinci olmayı hedefliyor.

Bursa'da lise öğrencileri, 3 yıl önce tasarladıkları elektrikli araç "UMAY"ı geliştirerek TEKNOFEST'te birinciliği hedefliyor.

Bursa'nın yanı sıra Türkiye'nin 39 farklı ilinden gelen 444 öğrencinin eğitim gördüğü Tofaş Fen Lisesinde, öğrencilerin becerilerini artırmak, birlik ruhunu geliştirmek amacıyla Elektrikli Araçlar Takımı kuruldu.

Öğrenciler 3 yıl önce tasarladıkları elektrikli araca "UMAY" adını verdi.

Aracı zamanla geliştirerek, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde geçen yıl ağustosta Gebze Kampüsü'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılan liseliler, teknik tasarımda 5'inci, görsel tasarımda 2'nci oldu.

Lityum demir fosfat pille hareket eden, saatte 60 kilometre hıza kadar ulaşıp, 100 kilometre yol katedebilen aracı daha da geliştirmeye çalışan öğrenciler, bu yılki yarışlarda birincilik hedefliyor.

Okul müdürü Süleyman Şeker, AA muhabirine, 444 öğrenciden 220'sinin okul pansiyonunda kaldığını, bu nedenle öğrencilerin istedikleri saatte okula gelerek AR-GE çalışması yapabildiğini söyledi.

Öğrencilerin daha önce 2 farklı araç ürettiğini ve katıldıkları yarışmalarda dereceler elde ettiğini belirten Şeker, takımdaki 15 öğrencinin büyük özveriyle çalıştığını anlattı.

Şeker, yarışmaların esas konusunun verimlilik olduğunu dile getirerek, "Az enerjiyle çok mesafe katetmek... Aracımızın adı UMAY. 'Umay Ana' Türk mitolojisinde çocukları ve doğayı koruyan bir simge. Dolayısıyla öğrencilerimiz de bunu uygun gördü. Aracımız elektrikli. Öğrencilerimiz pansiyonda kalıyor. Çocuklar yaz tatilinde memleketlerine gitmedi. Yazın okul pansiyonunda kalarak bu aracı ürettiler." diye konuştu.

"Uluslararası yarışmalara da katılmayı düşünüyoruz"

Takımda yer alan öğrencilerden Yaşar Can Dönmez de "UMAY"ı üretmeye 2023'te başladıklarını ve aynı sene tamamladıklarını söyledi.

Aracı geliştirmeye devam ettiklerini anlatan Dönmez, 300 kilogram ağırlığındaki "UMAY"ın 100 kilometrelik menzile sahip olduğunu ve saatte 60 kilometre hıza çıktığını kaydetti.

Araçta akü kullanmadıklarını belirten Dönmez, "Lityum demir fosfat denilen malzemeden yapılan pil var. Onu kullanıyoruz. Bu pilin içerisinde 240 hücre var. Bu hücrelerle 100 kilometre menzil ya da 5 saate kadar aracımızı kullanabiliyoruz." dedi.

Dönmez, bu yıl da TEKNOFEST başta olmak üzere çeşitli yarışmalara katılacaklarını dile getirdi.

"Verimliliğini artırmak için çalışma yürütüyoruz"

Takımın elektronik ve yazılım kaptanı Ahmet Selim Altıparmak ise aracın büyük oranda yerli ve milli imkanlarla tasarlandığını ifade etti.

Beyin görevi gören "araç kontrol sistemi", elektrik kaçaklarını tespit eden "izolasyon izleme cihazı", bataryanın voltajını ve sıcaklığını koruyan "batarya yönetim sistemi" gibi elektronik devrelerin TEKNOFEST'ten yerlilik onayı aldığını belirten Altıparmak, şunları kaydetti:

"Amacımız da zaten verimliliği yakalamak. Aynı zamanda aracımızın diğer elektronik sistemlerini de yerli olarak tasarlamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken profesyonellerden destek almamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimiz araştırarak yapıyoruz. Bu süreçte 3 kart tasarladık. Aracı kilogram bazında hafifletip bataryaları küçülterek verimliliğini artırmak için çalışma yürütüyoruz."

Altıparmak, geçen sene TEKNOFEST'teki yarışın güzel geçtiğini anlatarak, "Türkiye'nin her yerinden gelip geliştirilen araçları inceledik. Oradan tecrübeler elde ettik. Bizim zorlandığımız kısımları onların nasıl yaptığını, o problemleri nasıl çözdüğünü gördük. Bu şekilde kendimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. Yarışmada eksiklerimizi gördük. Bizden daha iyi yapılan şeyleri de gördük. O yüzden bu yıl onları düzeltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

