Bursa'da Milli Coşku Meydanlara Taştı

(BURSA) - Binlerce Bursalı, Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Ulu Cami önündeki Orhangazi Meydanı ve Gemlik İskele Meydanı'nda kurulan dev ekranda, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki Avustralya karşılaşmasını izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı maç öncesinde Orhangazi Meydanı Türk bayraklarıyla donatılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi sabah namazı çıkışında vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Çorbaları Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba dağıtırken, vatandaşlara Türk bayrakları ve atkılar da hediye edildi.

Milli maç heyecanını Biba'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ve binlerce vatandaş birlikte takip etti.

Karşılaşma öncesinde "A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Finalleri" temalı beste yarışmasında Türkiye birincisi olan Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri sahne aldı. Ödüllü bestelerini seslendiren öğretmen ve öğrenciler, performanslarıyla büyük beğeni toplarken, meydanda renkli görüntüler oluştu.

Milli heyecanın doruğa çıktığı organizasyon, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli anlara sahne oldu.