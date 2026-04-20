Osmangazi, Yeşil-Beyaza Büründü... Belediye Başkanı Aydın: "Bursaspor, Süper Lig'de Tekrar, Hak Ettiği Yerde Mücadeleye Devam Edecek"

(BURSA) - Bursaspor, sahasında Somaspor'u 5-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle çocuklar stadyumda, vatandaşlar da Osmangazi Meydanı'nda kurulan dev ekranda şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı. Başkan Erkan Aydın, Bursaspor'u tebrik ederek, "Bursaspor'un hak ettiği yer olan Süper Lig'e bir yılı kaldı. Bursaspor, inşallah Süper Lig'de tekrar, hak ettiği yerde mücadeleye devam edecek" diye konuştu.

Bursaspor, Nesine 2. Lig'de sahasında konuk ettiği Somaspor'u 5-1'lik farklı bir skor ile yenerek, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Trendyol 1. Lig'e yükselen yeşil-beyazlı ekibin şampiyonluk heyecanı Osmangazi'de yaşanırken, Aydın'ın konuğu olan Osmangazili çocuklar Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda, yeşil-beyazlı taraftarlar da Osmangazi Meydanı'nda kurulan dev ekran başında da şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

Aydın, Bursaspor'un şampiyonluğunu kutladı

Aydın da Bursaspor'un şampiyonluk coşkusunu Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda paylaştı. Ulaşılan zafere ilişkin Bursaspor'u gönülden tebrik eden Aydın, "Büyük taraftarıyla, yönetimiyle, antrenörleriyle, sporcusuyla Bursaspor'un hak ettiği yer olan Süper Lig'e bir yılı kaldı. Bursaspor, inşallah Süper Lig'de tekrar, hak ettiği yerde mücadeleye devam edecek. Şampiyon Bursaspor'umuza başarılar" dedi.

Sezon boyunca Osmangazi'nin pek çok mahallesinden çocukları Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na götürerek, Bursasporluluk bilincini aşılayan Osmangazi Belediyesi, şampiyonluk müsabakasında da toplamda başta çocuklar olmak üzere 120 kişiyi bu coşkuya ortak etti. Molla Gürani ve Yeşilova mahallelerinin yanı sıra Davutlar, Denizler, Durak, Harmandemirci, Yunuslar, Issızören, Karaardıç, Çaylar, Kayadibi kırsal mahallelerinden maça getirilen çocuklar unutulmaz anlar yaşarken; karşılaşma boyunca da Bursaspor'a tezahüratlarda bulundu.

Osmangazi Meydanı'nda coşku doruğa yükseldi

Osmangazi Belediyesi tarafından Osmangazi Meydanı'nda kurulan dev ekranla da Bursaspor'un şampiyonluk mücadelesinin heyecanı büyük bir coşku içerisinde yaşandı. Formalarıyla, atkılarıyla, bayraklarıyla yeşil beyazın mutluluğunu meydana taşıyan vatandaşlar, maçın bitiş düdüğü ile birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı. Tezahüratlar eşliğinde Bursaspor'a olan sevgilerini dile getiren Osmangazili vatandaşlar, şampiyonluğun tadını çıkardı.