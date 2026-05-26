Buruk Bayram: Annelerin Evlat Hasreti

26.05.2026 11:43
Van'da evlat nöbetindeki anne Nazlı Sancar, 15 yıldır kayıp kızı Şerima için gözyaşı döküyor.

1) EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: ŞERİMASIZ 31 BAYRAMI BURUK GEÇİRİYORUZ

VAN'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 7 yılı geride bırakırken, Nazlı Sancar, 15 yıldır haber alamadığı kızı Şerima'ya gözyaşlarıyla 'teslim ol' çağrısı yaptı. Sancar, "Bizim ne bayramımız bayram ne seyranlarımız seyran. Şerimasız 31 bayramı buruk geçiriyoruz. Ben kızımın kokusunu, anne demesini, bayram alışverişini çok özledim. O gittiğinden beri bayram tatlısı açmadık, bayram tatlısı yemedik" dedi.

Van'da DEM Parti il binası önünde çocukları için evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi, 7 yılı geride bıraktı. Evlat eylemini sürdürülen ailelerden Nazlı Sancar, kızı Şerima'dan bugüne kadar hiç haber alamadıklarını söyledi. Kızının 15 yıl önce kaçırıldığını belirten Sancar, "31 bayramı Şerimasız geçiriyorum. Bizim ne bayramlarımız bayram ne seyranlarımız seyran. Ben kızım Şerima'nın kokusunu, anne demesini, bayram alışverişini çok özledim. Bayram olunca kızım Şerima hep bizim alışverişlerimizi yapıyordu ve bayram tatlımızı açıyordu. Şerima'm dağa gittiğinden bu yana evimizde tatlı açamadık ve hiç yemedik. Kızım eğer beni duyuyorsan, görüyorsan Allah rızası için gel devlet güçlerimize teslim ol. Sen bu güzelliği nasıl dağlarda, mağaralardan saklıyorsun kızım? Senin hayatın çok farklıdır kızım. Gel, kaldığın yerde hayatına devam et. Yeter artık, ben hastayım. Artık dayanacak gücüm de kalmadı. Ağlaya ağlaya kör oldum. Ne olur Şerima seni çok özledim gelö diye konuştu.

'ASKERLERİMİZ, POLİSLERİMİZ ARTIK ÖLMESİN'

Nazlı Sancar, "Askerlerimiz, polislerimiz artık ölmesin. Anneler artık gözyaşları dökmesin. Bu mücadelemizi tek Şerima için değil, dağdaki bütün çocuklar için mücadele veriyoruz. Son nefese kadar da bu haklı mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Biz bütün anne ve babalar olarak da kararlıyız. Ailelerin mücadelesi sonucu şu ana kadar 67 evlatlarımız dağdan inerek ailelerine kavuştu. Annelerini, babalarını sevindirdiler. Yani, her bir çocuk bizim için bir umuttur. Bu nedenle 'Terörsüz Türkiye' sürecini destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den Allah razı olsun. Biz de sonsuza kadar onların arkasındayız ve destekliyoruz. Hasretle, özlemle çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Dağdaki çocuklara çağrımdır. Gelsin devlet güçlerimize teslim olsunlar, ailelerini sevindirsin. Ölecekseler de gelsinler bu bayrağın altında ölsünler. Dağlarda, mağaralarda bizim evlatlarımızı fare gibi çürütüyor. Çocukları doğuran annedir, acı çeken annedir, gözyaşı döken annedir. Yani evladın hiçbir tarifi yoktur. Acısı çok zordurö dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Van, Son Dakika

