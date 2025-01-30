Burulaş, Personeline İşaret Dili Eğitimi Verdi

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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burulaş, işitme engelli bireyleri daha iyi anlamak ve onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla personeline işaret dili eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi işriraklerinden Burulaş, engelli bireylere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla personeline 'Türk İşaret Dili Eğitimi' düzenledi. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğinde verilen eğitimlerde başarılı olan personele, sertifikaları düzenlenen törenle verildi. İstiklal Marşı'nın işaret diliyle okunmasıyla başlayan törenin ardından sertifikalar, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Engelliler Meclisi Başkanı Samet Şahin, Burulaş yöneticileri ve Engelliler Meclisi üyeleri tarafından personele takdim edildi.

"Daha ilk günden bu eğitimlerin faydasını gördük"

Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, hizmetlerinde doğru iletişimin birinci sırada olduğunu söyledi. Özellikle işitme engelli bireylerle iletişim kurma konusunda büyük eksiklik gördüklerini ifade eden Beşli, "Özellikle vatandaşla temas halinde olan güvenlik, gişe, otopark personelleri ve otobüs şoförlerine bu eğitimi vermeye başladık. Ardından tüm Burulaş personelimizin bu eğitimleri almasını sağladık. Bu konuda Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nden destek aldık. Daha ilk günden bu eğitimlerin faydasını gördük. İşitme engelli konuklarımızla daha sağlıklı iletişim kurularak yardımcı olmaya başladık. Eğitimi başarıyla tamamlayan personelimizi tebrik ediyorum" dedi.