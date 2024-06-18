Burundi'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Burundi'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Bujumbura Büyükelçiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Büyükelçilikte gerçekleşen programda, Türkiye Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşları gönüllüleri, Türk vatandaşları ve Türkiye Maarif Vakfı Okulu ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezi yöneticileri bir araya geldi. Büyükelçi Alp Işıklı, konuklarıyla sohbet ederek bayramlarını tebrik etti ve Türkiye'den gelen gönüllülerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Programa Burundi Müftüsü Ali Shabani ve Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu Başkanı Selemani Mossi de katıldı.

18.06.2024 19:37
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Burundi'de Türkiye Cumhuriyeti Bujumbura Büyükelçiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Bujumbura Büyükelçisi Alp Işıklı, büyükelçilikteki programda, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışlarıyla kesilen kurbanlıkların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ülkede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşları gönüllüleri, Türkiye Maarif Vakfı Okulu ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezi yöneticileri ve Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Konuklarıyla sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Işıklı, bayramda Türkiye'den gelen gönüllülerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konuklara ikramlarda bulunulan programa Burundi Müftüsü Ali Shabani ve Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu Başkanı Selemani Mossi de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burundi'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burundi'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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