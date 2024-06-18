Burundi'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

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Burundi'de Türkiye Cumhuriyeti Bujumbura Büyükelçiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Bujumbura Büyükelçisi Alp Işıklı, büyükelçilikteki programda, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışlarıyla kesilen kurbanlıkların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ülkede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşları gönüllüleri, Türkiye Maarif Vakfı Okulu ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezi yöneticileri ve Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Konuklarıyla sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Işıklı, bayramda Türkiye'den gelen gönüllülerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konuklara ikramlarda bulunulan programa Burundi Müftüsü Ali Shabani ve Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu Başkanı Selemani Mossi de katıldı.