Bütçe Görüşmelerinde Aşı Tartışması - Son Dakika
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Bütçe Görüşmelerinde Aşı Tartışması

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Ali Mahir Başarır, aşı ticareti ve vergi ödemelerini eleştirirken, Cantürk Alagöz cevap verdi.

18.12.2024 16:43
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bütçede de en önemli kalem vergi. 2020'de pandemi Dünya'ya ve ülkemize büyük zararlar verdi. Kendisi Türkiye'ye aşıyı  getirdi. Sayın vekil aşıyı 5 dolara alıp 12 dolara satıldı. Bir şeyi merak ediyorum; Alagöz Holding A.Ş. kendisinin şirketi. Bu şirket bugünün rayiciyle 60- 70 milyar arası ciro yapıyor. Görüyorum ki hemen hemen hiç vergi ödememiş. Aşı ihalesini al, bire ikiye sat, bir kuruş vergi verme, milletvekili ol, bütçede ahkam kes. Yazıklar olsun" dedi. Alagöz ise, "Aşı Dünya'da hiçbir ülkede yokken 20 eurodan aşağı aşı yokken ben 12 dolara aşı getirdim" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin bugün 5 ila 13. maddeleri görüşmeleri devam ediyor. Sinovac aşısını pandemi döneminde Türkiye'ye getiren AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

"Bütçeyi konuyoruz, bütçede de en önemli kalem vergi. Az önce burada konuşan Sayın Milletvekiline birkaç soru sormak istiyorum. 2020'de pandemi dünyaya ve ülkemize büyük zararlar verdi. Kendisi Türkiye'ye aşıyı getirdi. Aşıyı 5 dolara alıp 12 dolara satıldı. Bir şeyi merak ediyorum; Alagöz Holding A.Ş. kendisinin şirketi. Bu şirket bugünün rayiciyle 60- 70 milyar lira arası ciro yapıyor. Görüyorum ki hemen hemen hiç vergi ödememiş. Iğdırspor'a yaptığı katkıları söylüyor valla bu kadar aşıyı getirip bir lira vergi ödemeyip milyarlar kazanmışsa Iğdırspor'u şampiyonlar liginde oynatması lazım. Ben şunu öğrenmek istiyorum; aşı ihalesini al, bire ikiye sat, bir kuruş vergi verme, milletvekili ol, bütçede ahkam kes. Yazıklar olsun!"

"Aşı yokken ben 12 dolara aşı getirdim"

AK Partili Cantürk Alagöz Başarır'a yanıt verirken, "Sayın vekil bu konuyu daha önce de gündeme getirdi emin olun ben dikkate almadım. Çünkü yalanı doğru gibi söylemek büyük bir iş. Konuştuğumuz net yalan. Sizi yanlış anlamak isteyen bir adama doğruyu anlatamazsınız. Bu ülke pandemi döneminde aşı bulamazken, dünyada aşı bulunmazken 2020 yılının nisan ayında herkes evinde yatarken ben aşı için klinik çalışma başlattım. Klinik çalışmayı 2020 yılının 11. ayında bitirdim. Bahsettiğiniz firmanın Türkiye distribütörü benim. Aşı Dünya'da hiçbir ülkede yokken 20 Euro'dan aşağı aşı yokken ben 12 dolara aşı getirdim. Aldığım fiyat bellidir 5 dolara almadım" dedi.

Yeniden söz alan CHP'li Başarır, "Ben kendilerine iftira atmadım. 2021 cirosu 7 milyar 575 milyon, 2022 cirosu 800 milyon, 2023 cirosu 1 milyar 300 milyon. Toplam 1,5 milyar dolar ediyor. Alagöz Holding 2022, 2023, 2024 matrahsız. Burada yalancı olan, talancı olan ülkeyi zarara uğratan kim? Adam öyle konuşuyor ki sanki aşıyı icat etmiş. Sen bunu üretmedin, yatırım yapmadın. Utan..." diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bütçe Görüşmelerinde Aşı Tartışması - Son Dakika

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