BUÜ İİBF Mezunları 50. Yıl Buluşmasında - Son Dakika
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BUÜ İİBF Mezunları 50. Yıl Buluşmasında

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, 50 yıl önce mezun oldukları fakülte binasında bir araya geldi. Mezunlar, cübbe giyip kep atarak mezuniyetlerinin 50. yılını kutladı. Etkinlikte konuşan Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, kendisinin de aynı binadan mezun olduğunu ve yıllar sonra burada kaymakam olarak görev yaptığını belirtti. BİMED Başkanı Murat Demir ise BUÜ'nün Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olduğunu vurguladı. İlk mezunlardan Muhsine Arda ise diğer mezunların da 50. yıllarını kutlamalarını dileyerek, hepsinin ülkeye katkı sağlayacak başarılı vatandaşlar olacağına inandığını söyledi.

06.07.2024 13:23
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden (İİBF) 50 yıl önce mezun olanlar bir araya geldi.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği (BİMED) tarafından düzenlenen etkinlikle, o dönem fakülte olarak kullanılan şimdiki Osmangazi Kaymakamlığı binasında buluşan mezunlar, cübbe giyip kep atarak mezuniyetlerinin 50. yılını kutladı.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, kendisinin de 1990 yılında buradan mezun olduğunu belirterek, yıllar sonra aynı binada kaymakam olarak görev yaptığını söyledi.

BİMED Başkanı Murat Demir de 50 yıl önce mezun olanları bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, BUÜ'nün Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olduğunu kaydetti.

BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ilk mezunlarından Muhsine Arda da yarım asırlık mezuniyetlerini kutlayarak bir ilke daha imza attıklarını anlattı.

Arda, BİMED üyeleriyle bir araya gelmenin güzelliğini yaşadığını belirterek "Biz ilk 50. yıl kutlayan mezunlar olduk. Diğer bütün kardeşlerimin de 50. yıla ulaşmasını diliyorum. Hepsinin birer başarılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ülkeye çok şeyler katacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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