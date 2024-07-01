BUÜ Rektörü: Yangında 897 dekar alan zarar gördü - Son Dakika
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BUÜ Rektörü: Yangında 897 dekar alan zarar gördü

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Görükle Kampüsü'ne sıçrayan yangın sonucunda 766 dekar orman, 131 dekar biçilmiş arazi olmak üzere toplamda 897 dekar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Yangının hızlı müdahaleyle kampüsün merkezine ulaşması engellenirken, yangından etkilenen Veteriner ve Ziraat fakülteleri ile Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu da belirtildi. Üniversite, Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol imzalayarak rehabilitasyon çalışmalarına başlayacak ve yangına daha dayanıklı ağaçlarla ağaçlandırma yapacak.

01.07.2024 13:07
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, dün makilik alanda çıkıp Görükle Kampüsü'ne sıçrayan yangın nedeniyle 766 dekarı orman, 131 dekarı biçilmiş arazi olmak üzere 897 dekar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Yılmaz, BUÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ULUTÖMER) bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi mevkisinde dün öğle saatlerinde kampüsün dışında başlayan yangının rüzgarın etkisiyle ilerleyerek çam ormanlarına ulaştığını, hızlı ve yoğun müdahaleyle kampüsün merkezine doğru ilerlemesinin önüne geçildiğini söyledi.

Soğutma çalışmasının sürdüğünü belirten Yılmaz, bölgede şu anda rüzgarın bulunmadığı ancak hızlı esip yeniden alevlenmeye yol açmaması için teyakkuz halinde olduklarını dile getirdi.

Hasar tespitiyle ilgili çalışma başlattıklarını anlatan Yılmaz, "7 bin 500 dönüm civarında ormanımız var. Bunun 766 dönümü, dekarı zarar görmüş durumda. 131 dekar biçilmiş alanımız vardı. Bir tür anız diye düşünün, orası zarar gördü. Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezimiz var. Orada 30 arı kovanını kaybettik ama merkezin kendisini kurtardık." dedi.

2 bine yakın meyve ağacı yandı

Yılmaz, Veteriner ve Ziraat fakülteleri ile Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulunun da yangından etkilendiği bilgisini verdi.

Bu konuyla ilgili sosyal medyada yanlış bilgiler paylaşıldığına dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şükürler olsun ki hem Veteriner Fakültesi çiftliklerinde hem de Ziraat Fakültesi çiftliklerindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamını kurtardık. Gayretlerinden dolayı baştan Veteriner Fakültesi Dekanı ve ekibine, Ziraat Fakültesi Dekanı ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Canları pahasına girdiler, ahırlardaki hayvanları hızla güvenli bölgelere sevk ettiler. Tek bir hayvan kaybımız, yanarak kayıp anlamında tek bir hayvan şükürler olsun ki olmadı. Veteriner Fakültesinin 10 ton buğday, 20 ton kuru yonca, 30 ton saman ve bir traktörü yandı. Hayvan barınaklarında bir miktar hasar meydana geldi ki hayvanlarımızı tahliye etmeyi başarmıştık. Çiftlik hayvanlarında can kaybımız yok. Personel ya da öğrenci can kaybımız şükürler olsun ki yok. En büyük tesellimiz zaten o."

Alevlerin kampüste ilk ulaştığı yerin Ziraat Fakültesinin arazisi olduğunu aktaran Yılmaz, bu bölgede 80 dekar buğday tarlası, elma, armut, ayva, şeftali, Trabzon hurması, fındık, zeytin gibi meyvelerin yetiştirildiği yaklaşık 2 bin ağacın, bahçe tesislerindeki öğrenci eğitim uygulama binasının çatısının, Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulunda ise iki padok alanının koruma demirleri ve 1000 balya yoncanın yandığını ifade etti.

Yangına karşı daha dayanıklı türlerle ağaçlandırılacak

Prof. Dr. Yılmaz, üniversitenin alanının yaklaşık yüzde 10'unu etkileyen yangının ardından rehabilitasyon çalışmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol imzalayacaklarını belirtti.

Kampüste yapılacak çalışmalara değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ormanlarımızı, geriye kalan ormanlarımızı, mevcut yanan alan da ıslahı dahil olmak üzere ve hemen ilk fırsatta sonbaharla, ekim dikim ayının başladığı sezonla hızlı ağaçlandırma kampanyalarıyla, öğrencilerimiz zaten güçlü destek verecekler, kamuoyunun da desteğiyle hızla kaybettiğimiz ağaçlarımızı yeniden hayata kazandıracağız, kampüsümüze kazandıracağız. Üstelik bu sefer yeni ağaçlandırma politikamızda yangına karşı daha dayanıklı ağaçlarla, elbette buranın doğasına uygun ve yangına daha dayanıklı ağaçlarla bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bakanlığımızla bunu bir protokole bağlayacağız. O protokol çerçevesinde de ormanların ayıklanması, bakımı, ıslahı meselesini de sağ olsun Bakanlığımız tam destek olarak arkamızda olduğunu söylediler ve hemen faaliyete başlayacaklar."

Yılmaz, tedbir amaçlı öğrenci yurtlarının boşaltıldığını hatırlatarak, karamsar bir senaryo geçerli olmadığı taktirde öğrencilerin bu akşam tekrar yurtlara yerleştirileceğini sözlerine ekledi.

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik bölgede dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Ayvalı Deresi kıyısında ilerleyerek ekili arazilere ve kampüse ulaşan yangın, 1000'i aşkın personelin 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopterle havadan, onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla karadan söndürme çalışmasıyla gece yarısına doğru kontrol altına alınmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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