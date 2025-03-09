Büyük Hekim Yürüyüşü İstanbul'da Düzenlendi - Son Dakika
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Büyük Hekim Yürüyüşü İstanbul'da Düzenlendi

Doktorlar, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çekmek için yürüdü.

09.03.2025 17:16
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İstanbul Tabip Odasının ev sahipliğinde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Geleneksel Büyük Hekim Yürüyüşü düzenlendi.

Doktorlar, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) "Başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün" şiarıyla başlattığı eylem programı kapsamında, Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplandı.

"HPV aşısı ulusal aşı takvimine eklensin", "Herkese eşit, ücretsiz sağlık" ve "Şiddetsiz, güvenli, güvenceli koşullarda hekimlik yapmak istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan hekimler, sloganlar atarak Kadıköy İskele Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan TTB Genel Başkanı Alpay Azap, sağlık sisteminde büyük sorunlar yaşandığını, mesleklerinin de değersizleştirildiğini söyledi.

Geçen yıl Türkiye genelinde hekime başvuranların sayısının 1 milyar olduğunu belirten Azap, bir kişinin yılda 12 kez doktora gittiğini, bu sayının gelişmiş ülkelerde 6 olduğunu ifade etti.

Azap, güvenli ve güvenceli ortamlarda çalışmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İstediğimiz gibi mesleğimizi yapamıyoruz. Bu koşullar bizleri tükenmişliğe götürüyor. Hem sağlık emekçileri hem hekimler hem de halkımız için bu kadar olumsuz koşullar var ama hiç merak etmeyin hem halkımız hem sağlık çalışanlarının içi rahat olsun. Çünkü bu ülkenin tüm bunları değiştirebilecek hem maddi kaynakları var hem birikimi var hem de fedakarca çalışan, iyi yetişmiş sağlık emekçileri, hekimleri var. Başka bir sağlık sistemi mümkün. Bunu yapabilecek olan bizleriz."

Azap'ın yanı sıra yürüyüşe katılan sendikaların temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyük Hekim Yürüyüşü İstanbul'da Düzenlendi - Son Dakika

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