Büyük Önder Atatürk, Alaşehir ve Demirci\'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Manisa'nın Alaşehir ve Demirci ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş ve Belediye Başkan Vekili Erdil Dağdelen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 9.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

Demirci

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki törende Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Garnizon Komutanı Yarbay Çağlar Başkurt ve Belediye Başkanı Erkan Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti.

Öğrenciler tarafından "Nasıl Söylerim Öldüğünü" ve "Gölgen Yeter" isimli gösteriler sunuldu, "Atatürk'ün hayatında 19 sayısının önemi" konulu sunum gerçekleştirildi.