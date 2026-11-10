Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Gaziantep ve çevre illerde anıldı - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Gaziantep ve çevre illerde anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Gaziantep Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Vali Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Şehitkamil Kongre Merkezi'nde devam eden programda öğrenciler zeybek gösterisi sundu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende Vali Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Aksoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı atışının ardından sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve 11. Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yanık, İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'taki tören, Atatürk Meydanı'nda düzenlendi.

Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Kan ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya'daki tören, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.

Vali Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vatandaşların katıldığı, öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Yavuz, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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