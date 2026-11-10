Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Konya ve çevre illerde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Konya'daki tören, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcilerinin Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Konya Devlet Tiyatrosunda Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

Konya Müze Müdürlüğü ile Konya Olgunlaşma Enstitüsü işirliğiyle "Sonsuz Zarafet" Atatürk'ün gardırobundan ilhamla oluşturulan kıyafet sergisi Vali İbrahim Akın ve protokol üyeleri tarafından açıldı.

?Afyonkarahisar

Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde, Vali Naci Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral ve Belediye Başkanvekili Derya Palalı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

09.05'te sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akarçay Rekreasyon Alanı'nda temizlik yapan Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Hizmetleri personeli de sirenler çalınca, saygı duruşunda bulundu.

Program, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğiyle devam etti.

Aksaray

Aksaray'da anma töreni, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Vali Murat Duru, Garnizon Komutanı Albay Ümit Şahin ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Somuncu Baba Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğiyle tamamlandı.

Karaman

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programda, Vali Hayrettin Çiçek, Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.