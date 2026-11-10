Büyük Önder Atatürk, Sinop\'un ilçelerinde törenle anıldı

Sinop'un Boyabat, Durağan, Türkeli ve Gerze ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde yapılan tören, Kaymakam Ömer Özbay, Belediye Başkanı Hasan Kara ve Garnizon Komutanı Albay Ahmet Şentürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, öğrencilerce şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.

Program, hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Durağan'da Hükümet Konağı Meydanı'ndaki tören, Vali Yardımcısı Bahar Kaya ve Belediye Başkan Vekili Faruk Kalaycı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmaları ile başladı. Ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Kültür Merkezi'nde yapılan anma programı ile son buldu.

Türkeli ilçesinde ise Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gerze'de Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Kaymakam Yıldız Büyüker ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda ise Atatürk'ün hayatı ve ilkelerini konu edinen şiirler okundu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.