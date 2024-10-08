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Büyük Taarruz Kısa Film Festivali Başlıyor

Festival, 11 Ekim'e kadar sürecek ve Filistin meselesine odaklanacak.

08.10.2024 12:46
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Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" bugün başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilen festival, 11 Ekim'e kadar sinemaseverlerle buluşacak.

Filistin meselesinin öne çıkarılacağı festivalin açılışı bu akşam Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde yapılacak. Açılışta Filistinli yönetmen Darin Sallam'a "Özgür Filistin Onur Ödülü" verilecek.

Festival kapsamında 9 Ekim'de Sallam'ın yönetmenliğini yaptığı, bir çocuğun gözünden Filistin işgalini anlatan "Farha" filmi gösterilecek ve yönetmeniyle söyleşi yapılacak.

"Gönül Dağı" ekibi festivale konuk olacak

Sinema söyleşileri ve panellerin yanı sıra senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyeleriyle sektörün deneyimli temsilcilerini ağırlayacak festivalde, "Nefes Yer Eksi İki" ile TRT Word'ün "Kutsal İşgal" belgeseli de gösterilecek. Belgesel gösteriminin ardından Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, işgale rağmen Filistin sinemasının ortaya çıkışını anlatacak.

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, oyunculuk deneyimini aktaracağı bir söyleşiye katılırken TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı ekibi, festivalde bir panele konuk olacak.

Della Miles konser verecek

Festivalin 11 Ekim'de yapılacak kapanış töreninde, usta oyuncu Hülya Koçyiğit'e, "Türk Sineması Onur Ödülü" takdim edilecek.

Kapanış programında ABD'li şarkıcı Della Miles konser verecek. Miles, sözlerini Turgay Evren'in yazdığı "My Name Is Gaza", "You Are The Mother", "?I Can't Breathe" isimli Gazze'yle ilgili şarkıları İngilizce, başta "Karahisar Türküsü" olmak üzere, repertuvarındaki diğer şarkıları ise Türkçe seslendirecek.

Başkanlığını yapımcı Mehmet Canpolat'ın üstlendiği festival jürisinde, yönetmen Kudret Sabancı, oyuncu İpek Tuzcuoğlu, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yönetmen Aydın Orak, akademisyen ve sinema yazarı Döndü Toker ile Dr. Sena Coşkun yer alıyor.

Yöneticiliğini gazeteci Sevda Dursun'un üstlendiği festivalin danışmanlığını senarist, yazar ve yönetmen Hilal Çelenk, festival yürütücülüğünü ise yapımcı ve yönetmen Baran Mayda gerçekleştiriyor.

Festival hakkında detaylı bilgiye "buyuktaaruzkisafilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyük Taarruz Kısa Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

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