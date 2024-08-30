Büyük Taarruz'un 102'nci yılında Zafer Abidesi'nde tören düzenlendi - Son Dakika
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Büyük Taarruz'un 102'nci yılında Zafer Abidesi'nde tören düzenlendi

Büyük Taarruz\'un 102\'nci yılında Zafer Abidesi\'nde tören düzenlendi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer Abidesi'nde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Büyük Taarruz'un 102'nci yılı dolayısıyla tören yapıldı. Törende çelenkler sunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmalarda Türk milletinin azim ve kararlılığı vurgulandı.

30.08.2024 16:48
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Büyük Taarruz'un 102'nci yılı dolayısıyla Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafer Abidesi'nde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla tören yapıldı.

Zafertepeçalköy'deki abide alanında düzenlenen programda Bakan Yerlikaya, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Zafer Abidesi'ne bıraktı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Vali Vekili Uğur Kolsuz, Kütahya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da kurumlarının çelenklerini abideye sundu.

Saygı atışının yapılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tuğgeneral Mustafa Baş, törende yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ebedi başkomutanı ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının, halkından aldığı güç ve milli iradeyle Türk tarihine altın harflerle yazılmış 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını söyledi.

Zaferin askeri, siyasi ve hukuki sonuçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşayacağının dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Baş, şöyle konuştu:

"Bölgedeki her karış toprak, daha üstün silah ve tesisatla donatılmış işgal orduları taarruzlarının kahraman Mehmetçiğin süngüsü karşısında eriyişine, 'geçilemez' denilen tahkimatın iki gün içinde yarılışına, mağrur düşmanın harbe devam, azim ve iradesinin yok edilişine şahitlik etmiştir. 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin hedeflerine ulaşmadaki azim ve kararlılığının şartlar ne kadar güç olursa olsun zorlukların üstesinden gelebilme kabiliyetinin en güzel örneğidir. Tarihinde destanlar yazan bu millet şu anda varlığı ve Cumhuriyet'ini tehdit eden ve edecek her türlü iç ve dış hain girişim ve tehditlere karşı mücadelede azim ve inancından hiçbir şey kaybetmemiştir.

Sivil, asker, emniyet mensubu ve korucu, tüm şehitlerimizin kanıyla ve gazilerimizin varlığıyla her geçen gün daha da vatanımız olan bu topraklarda yüce Türk milleti, milli irade ve bizler var olduğumuz sürece ay yıldızlı al bayrağımız daima özgürce dalgalanacaktır. Yüce Türk milletinin her ferdine düşen görev, her karışı kahraman vatan evlatlarının kanıyla sulanmış büyük bedeller verilerek elde edilen bu vatanı korumak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, milleti ve özgürlüğü uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve artık hayatta olmayan kahraman Kurtuluş Savaşı gazilerimize, Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyorum."

Abidenin kuzeyinde yer alan 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi'nin bulunduğu krokide, görevli bir subay tarafından Türk ordusunun gerçekleştirdiği harekat anlatıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, İçişleri Bakanı, Altıntaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Taarruz'un 102'nci yılında Zafer Abidesi'nde tören düzenlendi - Son Dakika

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