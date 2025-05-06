Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 80. Yılı İstanbul'da Kutlandı - Son Dakika
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Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 80. Yılı İstanbul'da Kutlandı

Büyük Vatanseverlik Savaşı\'nın 80. Yılı İstanbul\'da Kutlandı

Rusya, İstanbul'da 2. Dünya Savaşı'nın 80. yılına özel film festivali düzenledi.

06.05.2025 11:47
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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunca Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 80. yıl dönümü İstanbul'da film festivaliyle kutlandı.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan edinilen bilgiye göre, 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 80. yıl dönümü vesilesiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen etkinliğe, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile çok sayıda davetli katıldı.

Buravov, burada yaptığı konuşmada, Rus halkının vatanseverliğine dikkati çekerek, savaşın 27 milyon insanın canına mal olduğunu söyledi.

Zafer Bayramı'nın öneminin altını çizen Buravov, Kızıl Ordu askerleri ile cephenin gerisindeki işçilerin "azmi ve cesaretine" işaret etti.

Festivalin açılı?ı için yönetmen Mikhail Kalatozov'un 1958'de Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülünü kazanan filmi Leylekler Uçarken'i (1957) seçtiklerini kaydeden Buravov, filmin, savaşın acımasızlığı karşısında hayatları altüst olan sıradan insanların öyküsünü yansıttığını ifade etti.

Festival programı kapsamında, iki gün boyunca, Mosfilm film stüdyosunda farklı yıllarda çekilen Rus halkının 2. Dünya Savaşı'ndaki direnişinin anlatıldığı beş Sovyet ve Rus filmi gösterilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 80. Yılı İstanbul'da Kutlandı - Son Dakika

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