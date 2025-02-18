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Büyük Yayın Balığı Avı

Büyük Yayın Balığı Avı

Sinop'un Durağan ilçesinde amatör balıkçı, Kızılırmak'ta 100 kg'lık yayın balığı yakaladı.

18.02.2025 12:18
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Sinop'un Durağan ilçesinde amatör balıkçı, Kızılırmak'ta 2,5 metre boyunda, 100 kilogramlık yayın balığı avladı.

İlçede yaşayan amatör balıkçı Ramazan Yaman, balık tutmak için Kızılırmak'a olta attı.

Oltasına takılan 100 kilogramlık yayın balığını teknesine çekmeyi başaran Yaman, avladığı balığı evinin bahçesinde sergiledi.

Yaman, gazetecilere, geçen yıl da aynı bölgede 120 kilogram ağırlığında balık avladığını söyledi.

Hedefinin daha büyük balıklar avlamak olduğunu belirten Yaman, "Bu balığı avladığım bölgede 150 kilo civarında başka bir balık daha vardı. Maalesef onu avlayamadım. Bunu ise oltamızla zor olsa da teknemize çekebildik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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