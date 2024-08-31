(İZMİR)- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı Güzelbahçe Belediyesi tarafından kutlandı

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(İZMİR)- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı Güzelbahçe Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu fener alayı korteji ve Devrim Seyrek konseriyle kutlandı. Çelebi Mahallesi'nde bulunan Üç Fidan Parkın'nda toplanan Güzelbahçeliler ellerinde meşale ve bayraklarla 10. Yıl ve İzmir Marşlarını söyleyerek Şehit Kemal Caddesi, Atatürk Mahallesinden Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu'na kadar yürüyüş yaptılar. Vatandaşların coşkusuna Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve Güzelbahçeli vatandaşlar katıldı.

Amfi Tiyatro'da son bulan yürüyüşün ardından Devrim Seyrek konserinde CHP İzmir İl Sekreteri Özlem Ünsal, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güvenç, meclis üyeleri ve vatandaşlar zaferin coşkusunu doyasıya yaşadı. Anadolu rock müziğinin sevilen sesi Devrim Seyrek sahne aldığı konserde İlkay Akkaya ve Tual üyeleriyle de düet yaparak birbirinden güzel ezgilerle Güzelbahçelilere keyifli bir gece yaşattı.

Konser sonunda Devrim Seyrek'e teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla yazdığı kahramanlık destanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. 30 Ağustos 1922, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığı ile kazanılan bu zafer, bize bugün üzerinde özgürce yaşadığımız vatan topraklarını miras bırakmıştır. Bu büyük zafer, sadece askeri bir başarı olmanın ötesinde, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük idealine olan inancının simgesidir. 30 Ağustos Zaferi'nin, milletimizin birlik ve beraberliğini perçinleyen, vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, atalarımızın kanlarıyla suladığı bu topraklara sahip çıkmak, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı kalarak, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" diye konuştu.

"Emperyalistleri ülkeden yine atacağız"

Emperyalizme karşı 102 yıl önce kazanılmış bir zaferdir diyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, " Şimdi tekrar başladılar, bir şeyler yaparak bizlere oyun oynamaya çalışıyorlar. Biz oyuna gelmeyiz. O oyunları bozarız. İkinci yüzyılın değişim lideri, bu emperyalistleri bu ülkeden bir daha gönderecek. Özgür gelecek özgürlük gelecek. Genel Başkanımız Özgür Özel gelecek ve Türkiye'ye yeniden özgürlük gelecek. Yasaklarla, özgürlüklerin kısıtlamalarıyla mücadelemiz devam edecek. Korkmak yok, durmak yok biz bu yolu yürüyeceğiz çünkü biz iktidara yürüyoruz. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tek ve ebedi başkomutanımızın izinde her türlü işgale karşı bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü koruyacağız" dedi.

Konser hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı'yla sona erdi.