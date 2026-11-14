Büyükataman, Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi binasının açılışına katıldı - Son Dakika
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Büyükataman, Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi binasının açılışına katıldı

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Büyükataman, Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi binasının açılışına katıldı
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Büyükataman, Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi binasının açılışına katıldı
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Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'nin hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, binanın İdealist Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne de hizmet binası olacağını belirtti.

Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi'nin hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Hukuk Enstitüsü'nün şerefli geçmişe sahip, önemli misyon üstlenen kurumlardan biri olduğunu anlatan Büyükataman, şöyle konuştu:

"Bu güzel hizmet binasında Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi yeniden hizmete başlayacak. Bu güzel hizmet binasında Bursa'da önümüzdeki süreçte misyonuna uygun çok önemli hizmetlere de katkı sağlayacağına inandığım İdealist Sanayici ve İş Adamları Derneğimizin de hizmet binası olacak. Açılışımızın Bursa'mıza, hukuk camiamıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Cemil Yavuz Aksu da Türk Hukuk Enstitüsü'nün 49 yıldır hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için yılmadan mücadele verdiğini hatırlattı.

Enstitünün adının verdiği ağırlıkla temel değerler etrafında şekillenen, milli ve manevi hassasiyetlere sahip, dünyayı Türk'ün gözünden okuyabilen bir kuruluş olduğuna değinen Aksu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte tarihimizden aldığımız mirası, sorumluluk duygusuyla daha güçlü şekilde geleceğe taşımak için var gücümüzle mücadele vermekteyiz. Biz ülkücü hukukçular olarak ne misyonla kurulduğunu biliyoruz. Bu sebeple hem rahmetli başbuğumuzun emaneti hem de genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin üzerine titrediği bu kurumu ayakta tutacağız. Misyonundan sapmasına izin vermeyeceğiz."

Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şube Başkanı Birtan Kaan Saat ise 1977 yılında merhum Alparslan Türkeş'in talimatıyla kurulan enstitünün Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sunmak amacıyla faaliyetine devam ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından katılımcıların kurdele kesmesiyle hizmet binası açıldı.

Kaynak: AA
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