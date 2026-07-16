Büyükçekmece Belediyesi Davası… Tutuklu Ömer Kazancı: "Oğlumun Doğum Gününde Pastayı Kâğıda Çizdim, Mumları Camın Arkasından Birlikte Üfledik"

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Büyükçekmece Belediyesi davasında savunma yapan tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, cezaevinde geçirdiği günlerin ailesi üzerindeki etkisini anlattı. Oğlunun doğum gününde pasta yerine bir kağıda pasta ve balık tutan oğlunun resmini çizdiğini, kapalı görüşte camın arkasından birlikte mum üflediklerini söyleyen Kazancı, "Tek suçum CHP'li bir belediyede başkan yardımcısı olarak görev yapmak" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çelik, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat da Büyükçekmece Belediyesi Davası'nda ilk duruşmayı takip eden isimler arasında yer alıyor.

Bugünkü ilk duruşma ise yaklaşık 2 saat gecikmeli olarak tutuklu Hasan Akgün'ün savunmasıyla başladı. Ardından Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın savunmasına geçildi.

Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Kazancı, savunmasında cezaevinde yaşadığı aile özlemini anlattı.

İki çocuğunun doğum günlerinin tutukluluk sürecine denk geldiğini söyleyen Kazancı, çocuklarının doğum günlerini cezaevinde geçirmek zorunda kaldığını belirtti.

Oğlu Engin Deniz'in doğum gününün kapalı görüş gününe rastladığını anlatan Kazancı, "Bir kağıda pasta resmi çizdim. Oğlum balık tutmayı çok sevdiği için onu elinde oltasıyla balık tutarken resmettim. Pastanın üzerine mumlar da çizdim. Camın arkasına geçerek resmi oğluma gösterdim. Çizdiğim mumları uzaktan birlikte üfledik" dedi.

"11 KEZ TUTUKLULUK İNCELEMESİNE ÇIKTIM"

Tutukluluğu boyunca 11 kez tutukluluk incelemesine katıldığını belirten Kazancı, her inceleme öncesinde tahliye edileceği umuduyla hazırlandığını söyledi.

Kazancı, "Her tutukluluk incelemesi öncesinde tıraş oldum, takım elbisemi giydim ve SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlandım. Bu süreçte haklarında çok daha ağır suçlamalar bulunan birçok kişi cezaevine getirildi. Onlar da SEGBİS üzerinden hakim karşısına çıktı. Bir kısmıyla aynı koğuşta kaldım ve tahliyelerine bizzat tanıklık ettim. Aralarında Merkez Bankası dosyasından tutuklu olanlar bile vardı. Onlara uygulanan hukuk bize uygulanmadı" ifadelerini kullandı.

"TEK SUÇUM CHP'Lİ BİR BELEDİYEDE GÖREV YAPMAK"

Hakkındaki soruşturmanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü savunan Kazancı, "Tek suçum CHP'li bir belediyede başkan yardımcısı olarak görev yapmak. Eğer AKP'li bir belediyede aynı görevi yürütüyor olsaydım gözaltına alınmaz, tutuklanmaz, ifade vermeye dahi çağrılmazdım" dedi.

"23 TEMMUZ'DA EŞİMLE EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZ VAR"

Üzerine atılı tüm suçlamaları reddeden Kazancı, adalete olan inancını koruduğunu belirterek, "Yaşadığım tüm hukuksuzluğa rağmen adalete olan inancımı kaybetmedim. Bizim nefesimizi kesmeyin, adalet tecelli etsin diyorum. İş insanlarının hangi baskılar altında ifade verdiklerini tahmin edebiliyorum. Ben kimseden maddi ya da manevi çıkar sağlamadım, rüşvet almadım, suç örgütüne üye olmadım. Önce tahliyemi, ardından beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Kazancı, savunmasını yaklaşan evlilik yıl dönümünü hatırlatarak tamamladı.

"23 Temmuz eşimle evlilik yıl dönümümüz. O gün eşimin yanında olmak istiyorum. Bu nedenle önce tahliyemi, ardından da beraatımı talep ediyorum" dedi."

Kazancı'nın savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

(SÜRECEK)