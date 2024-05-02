Büyükçekmece Belediyesi, Okul Yanındaki İnşaatta Vincin Kullanımını Kısıtladı - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi, Okul Yanındaki İnşaatta Vincin Kullanımını Kısıtladı

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Büyükçekmece'nin Çakmaklı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmasında kullanılan kule vinç, okulun üzerinden malzeme taşımasının risk oluşturması üzerine Büyükçekmece Belediyesi tarafından kısıtlamaya alındı.

02.05.2024 12:58  Güncelleme: 13:03
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(İSTANBUL)- Büyükçekmece'nin Çakmaklı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmasında kullanılan kule vinç, öğrenciler açısından risk oluşturunca Büyükçekmece Belediyesi harekete geçti.

Çakmaklı Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun yanında başlatılan inşaat çalışmasında kurulan vincin okulun üzerinden inşaat malzemesi taşımasının oluşturduğu risk, okul yönetiminde ve öğrenci velilerinde endişeye neden oldu.

VİNÇ DERS SAATLERİNDE KULLANILMAYACAK

Okul yönetimi ve öğrenci velilerinden gelen şikayet üzerine harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından çalışmalara kısıtlama getirdi. İnşaat firması ile yapılan görüşmelerin ardından mevcut kule vincin taşıyıcı kolları 10 metre kısaltıldı. Vinç modifiye edilerek okul yönüne dönmesi engellendi. İnşaatta vinç ile yapılacak çalışmaların 17.00'den sonra yapılması kararlaştırıldı. Belediye ekipleri, inşaat bölgesindeki denetimleri artırdı.

"TÜM KONTROLLER YAPILDI"

Konuya ilişkin açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, gereken tedbirlerin alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Velilerimiz, Çakmaklı'daki inşaat ile ilgili belediyemize uyarılarda bulundu. Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle Çakmaklı'yı kontrol ettik. Kontrolden sonra bu vincin 10 metrelik kısmının sökülerek kaldırılması, araya switch konularak vincin dönüş şeklinin okulların üzerine gelmeyecek şekilde ayarlanması için firma yetkilileriyle görüştük. Ayrıca vinç, okulların tatil olduğu saatten sonra kullanılacak. İnşaat firması vinci 17.00'den sonra kullanacak.Bu yüzden akşam mesaisi uzatılacak ve akşam çalışmasına ağırlık verilecek. Biz burada hiçbir çocuğumuza ve vatandaşımıza zeval gelmemesi için bütün tedbirleri belediye olarak almış durumdayız."

Büyükçekmece Belediyesi, Okul Yanındaki İnşaatta Vincin Kullanımını Kısıtladı
Kaynak: ANKA

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