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(İSTANBUL)- Büyükçekmece Belediyesi, Rusya- Ukrayna savaşından etkilenen çocuklar için kamp düzenledi. Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Bu çocukların hiçbir tanesinin babası burada yok. Hepsi savaşta. Bir kısmı da muhakkak savaşta hayatını kaybedenlerdendir. Çocukların burada oyun ortamını sağladık" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi ile Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde 50 Ukraynalı çocuk için kamp organize etti. İlçede düzenlenen kampta, çeşitli etkinliklerle çocukların keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Hasan Akgün, kampa ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Savaş ortamı, savaşın ne olduğunu Türk milleti çok iyi bilir. Bu çocukların hiçbir tanesinin babası burada yok. Hepsi savaşta. Bir kısmı da muhakkak savaşta hayatını kaybedenlerdendir. Çocukların burada oyun ortamını sağladık. Rehabilite olmaları bakımından onlara savaştan hiç bahsetmedik, hiç konuşmadık ve günlerini çok dolu dolu geçirmelerini sağladık. İstanbul'un her tarafına götürdük. Ukrayna Başkonsolosluğu'nun bir projesiydi. Bizim de kardeş şehir olmamız nedeniyle Ukrayna'da Dolyna şehriyle kardeş şehiriz. Biz de projenin içerisine dahil olduk ve bu kamptaki ağırlama programını biz üstlendik. Dünyadaki her türlü planı, projeyi yapan, savaşları başlatan, savaşları durduran emperyalist güçler, ne zaman durduracaklar bu savaşı? Hem Orta Doğu'da hem Ukrayna'da Rusya- Ukrayna arasındaki savaşlar bir insanlık ayıbıdır. İnsanlığın en kara lekelerinden bir tanesidir. Bu çocuklara bunu anlatmak veya bu çocukların bunu daha fazla hissetmeden zaten büyük çapta bütün çocuklar perişan durumda. Bu savaşların dinmesi bütün dünyanın, dünyada insan olan herkesin beklentisidir."

"Savaşın gerçek korkunç yüzünü gören çocuklarımız var"

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, "Bugün İstanbul Büyükçekmece'de Ukrayna kampı açıldı. Hem İstanbul'da yaşayan hem de Ukrayna'dan gelen çocuklarımız var. Savaşın gerçek korkunç yüzünü gören çocuklarımız var. Neredeyse 3 sene boyunca siren altında yaşayan çocuklarımız var. Bizim büyük dostumuz Sayın Hasan Akgün'e teşekkür etmek istiyorum. Bize her zaman destek veriyor. Onun sayesinden bizim çocuklarımız gerçek bir çocukluk yaşayabilecekler" dedi.

"Ukrayna'yı çok özlüyorum"

Kampa torunuyla birlikte katılan Parhomenko Nataliia, "İşgal altındaki olan Kherson bölgesindeki Pidstepne köyünden geldik. Büyük çaplı savaş başladıktan 1 ay sonra Türkiye'ye İstanbul'a geldik. Bugün böyle bir kampta olmaktan çok mutluyuz. Bu tatili bizim için organize eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Her şey mükemmel, çok fazla çocuk sayenizde mutlu oldu. Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz ama maalesef şu an nereye döneceğimizi bilemiyoruz. Çünkü evimiz yok artık. Köyümüz hala işgal altında. Ama zaferimiz olacak, buna inanıyoruz. Umarız en yakın zamanda eve dönebileceğiz" diye konuştu.

Parhomenko Nataliia'nın torunu Kırıl Nataliia ise "Burayı çok beğendim. Çünkü çok fazla arkadaş buldum, havuza girdim. Türkiye'yi de beğeniyorum ama umarım eve döneceğim. Çünkü Ukrayna'yı çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.