Büyükçekmece Belediyesi, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen çocuklar için kamp düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükçekmece Belediyesi, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen çocuklar için kamp düzenledi

Geniş Video İzle

Büyükçekmece Belediyesi, Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde 50 Ukraynalı çocuk için kamp düzenledi. Belediye Başkanı Hasan Akgün, çocukların savaştan etkilenmemeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

15.08.2024 11:47  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Büyükçekmece Belediyesi, Rusya- Ukrayna savaşından etkilenen çocuklar için kamp düzenledi. Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Bu çocukların hiçbir tanesinin babası burada yok. Hepsi savaşta. Bir kısmı da muhakkak savaşta hayatını kaybedenlerdendir. Çocukların burada oyun ortamını sağladık" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi ile Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde 50 Ukraynalı çocuk için kamp organize etti. İlçede düzenlenen kampta, çeşitli etkinliklerle çocukların keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Hasan Akgün, kampa ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Savaş ortamı, savaşın ne olduğunu Türk milleti çok iyi bilir. Bu çocukların hiçbir tanesinin babası burada yok. Hepsi savaşta. Bir kısmı da muhakkak savaşta hayatını kaybedenlerdendir. Çocukların burada oyun ortamını sağladık. Rehabilite olmaları bakımından onlara savaştan hiç bahsetmedik, hiç konuşmadık ve günlerini çok dolu dolu geçirmelerini sağladık. İstanbul'un her tarafına götürdük. Ukrayna Başkonsolosluğu'nun bir projesiydi. Bizim de kardeş şehir olmamız nedeniyle Ukrayna'da Dolyna şehriyle kardeş şehiriz. Biz de projenin içerisine dahil olduk ve bu kamptaki ağırlama programını biz üstlendik. Dünyadaki her türlü planı, projeyi yapan, savaşları başlatan, savaşları durduran emperyalist güçler, ne zaman durduracaklar bu savaşı? Hem Orta Doğu'da hem Ukrayna'da Rusya- Ukrayna arasındaki savaşlar bir insanlık ayıbıdır. İnsanlığın en kara lekelerinden bir tanesidir. Bu çocuklara bunu anlatmak veya bu çocukların bunu daha fazla hissetmeden zaten büyük çapta bütün çocuklar perişan durumda. Bu savaşların dinmesi bütün dünyanın, dünyada insan olan herkesin beklentisidir."

"Savaşın gerçek korkunç yüzünü gören çocuklarımız var"

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, "Bugün İstanbul Büyükçekmece'de Ukrayna kampı açıldı. Hem İstanbul'da yaşayan hem de Ukrayna'dan gelen çocuklarımız var. Savaşın gerçek korkunç yüzünü gören çocuklarımız var. Neredeyse 3 sene boyunca siren altında yaşayan çocuklarımız var. Bizim büyük dostumuz Sayın Hasan Akgün'e teşekkür etmek istiyorum. Bize her zaman destek veriyor. Onun sayesinden bizim çocuklarımız gerçek bir çocukluk yaşayabilecekler" dedi.

"Ukrayna'yı çok özlüyorum"

Kampa torunuyla birlikte katılan Parhomenko Nataliia, "İşgal altındaki olan Kherson bölgesindeki Pidstepne köyünden geldik. Büyük çaplı savaş başladıktan 1 ay sonra Türkiye'ye İstanbul'a geldik. Bugün böyle bir kampta olmaktan çok mutluyuz. Bu tatili bizim için organize eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Her şey mükemmel, çok fazla çocuk sayenizde mutlu oldu. Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz ama maalesef şu an nereye döneceğimizi bilemiyoruz. Çünkü evimiz yok artık. Köyümüz hala işgal altında. Ama zaferimiz olacak, buna inanıyoruz. Umarız en yakın zamanda eve dönebileceğiz" diye konuştu.

Parhomenko Nataliia'nın torunu Kırıl Nataliia ise "Burayı çok beğendim. Çünkü çok fazla arkadaş buldum, havuza girdim. Türkiye'yi de beğeniyorum ama umarım eve döneceğim. Çünkü Ukrayna'yı çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Büyükçekmece, İstanbul, Ukrayna, Çocuk, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen çocuklar için kamp düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:44 HGS ücretlerine dev zam Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
17:57 Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon
17:42 İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı
17:38 İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum
17:18 Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla “Hanımağa“ oldu Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla "Hanımağa" oldu
17:18 Fransa’da 2 savaş uçağı havada çarpıştı Fransa'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 12:36:48. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediyesi, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen çocuklar için kamp düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement