Büyükçekmece'de 12 Bin Kişilik Büyük Halk İftarı Gerçekleşti

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Büyük Halk İftarı, bu yıl 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Büyükçekmece Belediyesi'nin Büyük Halk İftarı, bu yıl da 12 bin kişinin katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyük Halk İftarı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılmasının planlandığını ancak gelişmeler üzerine katılmadığını belirterek, İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla gönderdiği selamı vatandaşlara iletti. İmamoğlu'nun selamı salonu dolduran binlerce kişi tarafından uzun süre alkışlandı.

40 yıllık gelenek sürüyor

Akgün, ramazan ayının tüm İslam alemine, tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, şöyle konuştu:

"Tam 40'ıncı kez Büyükçekmece ailemiz ile Büyük Aile İftarı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı hep sağımızdaki, solumuzdaki insanlar ile yani ekonomik durumu yeterli olmayan insanların sofrasına biraz daha zenginlik katmak için geçiyor. Emeği geçen ve bize katkıda bulunan bütün iş insanlarına, dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Ramazan sofraları zengin sofrası değildir. Fakir sofrasıdır. Onun için biz de vatandaşımızın yanında sosyal hizmet anlamında, sosyal paylaşım anlamında yapmamız gerekeni yapıyoruz. Hem ibadetimizi yapıyoruz. Paylaşmak da bir ibadettir. Ramazan ayının son günlerine geldik. Büyük Aile İftarı'mızdan sonra artık bayram havasına gireceğiz. Başta büyük Büyükçekmece ailemizin, tüm ulusumuzun, tüm İslam aleminin Mübarek Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını, barışa, mutluluğa, huzura vesile olmasını diliyorum."