Büyükçekmece'de 23 Nisan... Bayram Coşkusu Sanatla Buluştu

24.04.2026 10:21  Güncelleme: 11:13
(İSTANBUL) - Büyükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların sahne performansları, sergiler ve konserlerle kutlandı; gün boyu süren etkinliklerde bayram coşkusu sanatla buluştu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen 23 Nisan programı, çocukların sahne performanslarıyla bayram ruhunu en güzel şekilde yansıttı. Programa 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve eğitmenler katıldı.

Gösteriler büyük beğeni topladı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram kapsamında gerçekleşen programda Büyükçekmece Çocuk Oyun ve Etkinlik Merkezleri Korosu sahne alarak izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı.

Halk Akademisi Sahne Sanatları tarafından hazırlanan İzmir, Kafkas ve Gaziantep yörelerine ait halk oyunları gösterileri, kültürel zenginliği sahneye taşıyarak büyük alkış aldı. Halk Akademisi örgün eğitim öğrencileri Aysima Özen ve Melek Su Lale'nin seslendirdiği şiirler, salonda duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Bale gösterisi, sahnedeki uyum, disiplin ve estetik bütünlüğüyle izleyicilerden yoğun alkış alarak programın öne çıkan performansları arasında yer aldı. Bağlama ve gitar dinletileri, izleyicilere geleneksel ve modern ezgilerin uyumunu hissettirdi.

Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kids dans ve cimnastik gösterileri, çocukların enerjisi ve disipliniyle izleyenlerden tam not aldı. Halk Akademisi Çocuk Korosu'nun sahne performansı salonda coşkuyu artırırken, geleneksel sokak oyunları gösterisi geçmişten bugüne uzanan kültürel değerleri hatırlattı. Program, modern dans gösterisiyle dinamik ve etkileyici bir final yaptı.

Çocukların eserleri ve gençlerin ezgileri yoğun ilgi gördü

23 Nisan etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Küçük Eller, Büyük Birikimler: Çocuk Koleksiyonerler Sergisi", Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluştu. Pullardan eski paralara, oyuncak arabalardan doğa taşlarına uzanan özel koleksiyonların yer aldığı sergi, çocukların azmini, merakını ve hayal gücünü yansıtan kıymetli eserleri sanatseverlerle bir araya getirerek büyük beğeni topladı.

Kutlamalar kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası da "Ulusal Egemenlik Konseri" ile sahne aldı. Genel Sanat Yönetmeni Hakan Şensoy yönetimindeki genç yetenekler, özenle hazırlanan repertuvarlarıyla 23 Nisan'ın anlam ve önemini müziğin evrensel diliyle dinleyicilere aktararak etkinliklere ayrı bir değer kattı.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Büyükçekmece, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:36
Okul güvenliği için yapay zeka desteği Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Advertisement
