Büyükçekmece'de 23 Nisan... Bayram Coşkusu Sanatla Buluştu

(İSTANBUL) - Büyükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların sahne performansları, sergiler ve konserlerle kutlandı; gün boyu süren etkinliklerde bayram coşkusu sanatla buluştu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen 23 Nisan programı, çocukların sahne performanslarıyla bayram ruhunu en güzel şekilde yansıttı. Programa 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve eğitmenler katıldı.

Gösteriler büyük beğeni topladı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram kapsamında gerçekleşen programda Büyükçekmece Çocuk Oyun ve Etkinlik Merkezleri Korosu sahne alarak izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı.

Halk Akademisi Sahne Sanatları tarafından hazırlanan İzmir, Kafkas ve Gaziantep yörelerine ait halk oyunları gösterileri, kültürel zenginliği sahneye taşıyarak büyük alkış aldı. Halk Akademisi örgün eğitim öğrencileri Aysima Özen ve Melek Su Lale'nin seslendirdiği şiirler, salonda duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Bale gösterisi, sahnedeki uyum, disiplin ve estetik bütünlüğüyle izleyicilerden yoğun alkış alarak programın öne çıkan performansları arasında yer aldı. Bağlama ve gitar dinletileri, izleyicilere geleneksel ve modern ezgilerin uyumunu hissettirdi.

Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kids dans ve cimnastik gösterileri, çocukların enerjisi ve disipliniyle izleyenlerden tam not aldı. Halk Akademisi Çocuk Korosu'nun sahne performansı salonda coşkuyu artırırken, geleneksel sokak oyunları gösterisi geçmişten bugüne uzanan kültürel değerleri hatırlattı. Program, modern dans gösterisiyle dinamik ve etkileyici bir final yaptı.

Çocukların eserleri ve gençlerin ezgileri yoğun ilgi gördü

23 Nisan etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Küçük Eller, Büyük Birikimler: Çocuk Koleksiyonerler Sergisi", Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluştu. Pullardan eski paralara, oyuncak arabalardan doğa taşlarına uzanan özel koleksiyonların yer aldığı sergi, çocukların azmini, merakını ve hayal gücünü yansıtan kıymetli eserleri sanatseverlerle bir araya getirerek büyük beğeni topladı.

Kutlamalar kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası da "Ulusal Egemenlik Konseri" ile sahne aldı. Genel Sanat Yönetmeni Hakan Şensoy yönetimindeki genç yetenekler, özenle hazırlanan repertuvarlarıyla 23 Nisan'ın anlam ve önemini müziğin evrensel diliyle dinleyicilere aktararak etkinliklere ayrı bir değer kattı.