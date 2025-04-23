(İSTANBUL) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.21'de İstanbul Büyükçekmece'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kaydedilen depremler sürüyor.

Buna göre, saat 14.21'de, İstanbul Büyükçekmece'de 3,6 büyüklüğünde, yerin 7.98 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.