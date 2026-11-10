Büyükçekmece\'de Atatürk anıldı, Aliağa\'daki patlama nedeniyle konser iptal edildi

(İSTANBUL)- Büyükçekmece'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni, Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi'nde ise anma programı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Büyükçekmece'de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde Ulu Önder için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene; Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, Garnizon Komutanı İkmal Albay Murat Bildik, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi önünde düzenlenen anma programında da Büyükçekmeceliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları saygı ve özlemi paylaşmak için bir araya geldi. Atatürk'ü Anma Günü kapsamında müze içerisinde düzenlenen programda, önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden Nutuk dinletildi, daha sonra okunan şiirlerde Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyet sevdası ve Türk Milleti'ne kazandırdığı değerler anlatıldı.

10 Kasım etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan "Ata'mıza Altın Şarkılar Konseri" ise İzmir Aliağa'da dün meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle iptal edildi.