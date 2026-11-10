Büyükçekmece'de Atatürk anıldı, Aliağa'daki patlama nedeniyle konser iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Büyükçekmece'de Atatürk anıldı, Aliağa'daki patlama nedeniyle konser iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece\'de Atatürk anıldı, Aliağa\'daki patlama nedeniyle konser iptal edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Atatürk, vefatının 88'inci yılında Büyükçekmece'de anıt önündeki çelenk töreni ve müzedeki programla anıldı. 10 Kasım etkinlikleri kapsamında planlanan konser, İzmir Aliağa'da dün meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle iptal edildi.

(İSTANBUL)- Büyükçekmece'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni, Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi'nde ise anma programı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Büyükçekmece'de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde Ulu Önder için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene; Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, Garnizon Komutanı İkmal Albay Murat Bildik, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi önünde düzenlenen anma programında da Büyükçekmeceliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları saygı ve özlemi paylaşmak için bir araya geldi. Atatürk'ü Anma Günü kapsamında müze içerisinde düzenlenen programda, önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden Nutuk dinletildi, daha sonra okunan şiirlerde Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyet sevdası ve Türk Milleti'ne kazandırdığı değerler anlatıldı.

10 Kasım etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan "Ata'mıza Altın Şarkılar Konseri" ise İzmir Aliağa'da dün meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerBüyükçekmeceKültür Sanat10 KasımGüncelAliağaİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:12:51. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Atatürk anıldı, Aliağa'daki patlama nedeniyle konser iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android