Büyükçekmece'de Cinayet: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Büyükçekmece'de, bir kişinin binanın otoparkında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan binanın otoparkında Bora Engin'in (42) silahla vurulup öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Engin'in oturduğu binanın yöneticisi olan M.N.O. (42) ile arasında husumet bulunduğu, şüphelinin yaklaşık 2 ay önce "tehdit ve "hakaret" ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin şüphelinin evinde yaptığı aramada kanlı ayakkabı, yeni yıkanmış kıyafet, 2 ruhsatlı tabanca ile ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelinin aracında da kan lekeleri tespit edildi.

Şüpheli M.N.O.'nun emniyetteki ifadesinde, bina yöneticisi olduğu için konuyu duyup otoparka indiğini, cinayetle herhangi bir ilgisinin olmadığını savunarak, cesedin yanına inmesi sebebiyle ayakkabısına kan bulaştığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şüphelinin aracının haricinde otoparka giriş veya çıkışın olmadığını belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay

Büyükçekmece Adnan Kahveci Caddesi'ndeki binanın otoparkında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, bu kişinin silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlemişti.

Kimliği belirlenen Bora Engin'in (42) cenazesi, incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırılmıştı.