Büyükçekmece'de Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

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Büyükçekmece'de, sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 21.10 sıralarında Büyükçekmece'de meydana gelen olayda, Zebınıso Dayıyarova'nın (49) bıçaklanarak öldürüldüğü, M.Ö. (87) ile eşi T.Ö'nün (86) yaralandığı belirtildi.

Yürütülen çalışma ve kamera görüntülerinden cinayet ve yaralama olayının zanlısının Musa G. (54) olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şüphelinin Küçükçekmece'deki ikametinde yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli Musa G'nin gönül ilişkisi olduğunu söylediği maktulün kendisini aldattığını, bu yüzden aralarında tartışma yaşandığını, olay yerine giderek saldırıyı gerçekleştirdiğini, kullandığı bıçağı ve üzerindeki gömleği denize attığını ifade ettiği bildirildi.

Şüphelinin yakalandığı ikamette bir çift kanlı ayakkabı bulunduğu belirtilen açıklamada, "Şüpheli, gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edilmiştir." bilgisi verildi.

Olay

Musa G, dün akşam saatlerinde Özbek Zebınıso Dayıyarova'nın bakıcı olarak çalıştığı Pınartepe Mahallesi'ndeki villaya gitmiş, tartıştığı Z.D'yi ve evde bulunan M.Ö ve T.Ö'yü bıçaklayarak kaçmıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Z.D'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralı M.Ö. ve T.Ö. hastanede tedavi altına alınmıştı.

2 suçtan sabıkası olduğu belirlenen M.G, polis ekiplerince Küçükçekmece'de yakalanmıştı.