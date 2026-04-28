Büyükçekmece'de El Emeği Eserler "Sessiz Hikâyeler" Sergisi'nde Sergilendi - Son Dakika
Büyükçekmece'de El Emeği Eserler "Sessiz Hikâyeler" Sergisi'nde Sergilendi

28.04.2026 10:14  Güncelleme: 11:18
Büyükçekmece Belediyesi, geleneksel el sanatlarını modern estetikle buluşturan anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Çini ve sepet örme sanatının en zarif örneklerinin yer aldığı “Sessiz Hikâyeler” sergisi, düzenlenen görkemli bir törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi, geleneksel el sanatlarını modern estetikle buluşturan anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Çini ve sepet örme sanatının en zarif örneklerinin yer aldığı "Sessiz Hikayeler" sergisi, düzenlenen görkemli bir törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Dumlupınar Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılışını 24'üncü Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu gerçekleştirdi.

Gelenekten ilham alan eserler yoğun ilgi gördü

Çini ve sepet örme eğitmenleri Safiye Kurar ve Funda Aydın, öğrencileriyle birlikte geleneksel motifleri modern yorumlarla buluşturarak hazırladıkları "Sessiz Hikayeler" Sergisi'nde sanatseverleri estetik ve anlam dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Turkuazların ve kobalt mavilerinin zarif tonlarıyla hayat bulan çini eserler, lale motiflerinin modern formlarla harmanlandığı tasarımlarla dikkat çekerken; doğadan ilham alan saz, kamış ve söğüt dalları sabırla işlenerek özgün sepetlere dönüşüyor. Her bir eser emeğin, geleneğin ve yaratıcılığın birleştiği eşsiz bir anlatım sunuyor. "Sessiz Hikayeler" Sergisi, 1 Mayıs 2026 tarihine kadar Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Dumlupınar Salonu'nda ziyaret edilebilir.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de El Emeği Eserler 'Sessiz Hikâyeler' Sergisi'nde Sergilendi - Son Dakika

Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
BAE’den dünyada bir ilk Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı
Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, polis toplanan kalabalığa müdahale etti
2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular 2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

11:18
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
10:49
İsimler bomba Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:19
Celal Karatüre’nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de El Emeği Eserler "Sessiz Hikâyeler" Sergisi'nde Sergilendi - Son Dakika
