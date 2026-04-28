Büyükçekmece'de El Emeği Eserler "Sessiz Hikâyeler" Sergisi'nde Sergilendi

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi, geleneksel el sanatlarını modern estetikle buluşturan anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Çini ve sepet örme sanatının en zarif örneklerinin yer aldığı "Sessiz Hikayeler" sergisi, düzenlenen görkemli bir törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Dumlupınar Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılışını 24'üncü Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu gerçekleştirdi.

Gelenekten ilham alan eserler yoğun ilgi gördü

Çini ve sepet örme eğitmenleri Safiye Kurar ve Funda Aydın, öğrencileriyle birlikte geleneksel motifleri modern yorumlarla buluşturarak hazırladıkları "Sessiz Hikayeler" Sergisi'nde sanatseverleri estetik ve anlam dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Turkuazların ve kobalt mavilerinin zarif tonlarıyla hayat bulan çini eserler, lale motiflerinin modern formlarla harmanlandığı tasarımlarla dikkat çekerken; doğadan ilham alan saz, kamış ve söğüt dalları sabırla işlenerek özgün sepetlere dönüşüyor. Her bir eser emeğin, geleneğin ve yaratıcılığın birleştiği eşsiz bir anlatım sunuyor. "Sessiz Hikayeler" Sergisi, 1 Mayıs 2026 tarihine kadar Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Dumlupınar Salonu'nda ziyaret edilebilir.