Büyükçekmece'de Kaçırılan Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyükçekmece'de Kaçırılan Kişinin Cesedi Bulundu

20.08.2025 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de gömülü bulunan cesedin, kaçırılan yabancı uyruklu N.S'ye ait olduğu belirlendi.

Büyükçekmece'de villa inşaatında gömülü bulunan cesedin, alacak verecek meselesinden dolayı kaçırılan yabancı uyruklu kişiye ait olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin, alacak verecek meselesi nedeniyle üç şüpheli tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler M.Y.K, C.K. ve N.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Ekipler, olay tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu N.S'ye ulaşmak için araştırmalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalar ve HTS analizleri neticesinde kayıp N.S'nin, Kumburgaz Mahallesi'nde M.Y.K, C.K. ve N.K'ya ait villa inşaat alanına gömülmüş olabileceği tespit edildi.

İnşaat alanında yapılan incelemelerde, istinat duvarıyla ayrılan bölümde toprağın yığılı ve zeminin yüksek olduğu kısma polis köpeğinin tepki vermesi üzerine kazı çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucunda 4 metre derinlikte kayıp N.S'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan çevre sakini Erdal Doğan, "Dün sabah polis arkadaşlar geldi. Ön tarafı komple kazdılar, çevreyi komple taradılar. Kepçeyle en son burayı kazdılar, cesedi sonunda çıkardılar. Erkek olduğu öğrenildi, gömülü halde buldular." diye konuştu.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, İnşaat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Kaçırılan Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 20:31:17. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Kaçırılan Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.