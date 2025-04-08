Büyükçekmece'de Leylek Yuvası ve Deprem Konteyneri Zorunluluğu

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde alınan kararla, doğal hayatın ve leyleklerin korunması amacıyla havza bölgesinde yeni inşa edilecek villaların çatısına leylek yuvası monte edilmesi zorunlu hale getirildi. Olası Marmara depremine hazırlık çalışmaları kapsamında ise ilçede yeni inşa edilen site ve apartmanlara yapı kullanım izin belgesi alabilmek için deprem konteyneri şartı getirildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi nisan ayı birinci oturumunu, Belediye Başkanı Hasan Akgün yönetiminde gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediyesi'nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü meclis oturumunda, iki önemli karara imza atıldı.

Göçmen kuşlar için hayati önem taşıyan Büyükçekmece ilçesi pek çok kuş türünün yanı sıra leyleklere de ev sahipliği yapıyor. Her bahar mevsiminde Afrika'dan Büyükçekmece'ye göç yoluyla gelen leylekler özellikle Büyükçekmece Gölü havzasında yuvalarını yapıyor. Büyükçekmece Belediye Meclisi de doğal yaşamın ve leyleklerin korunması için ilçede yeni yapılacak villa projelerinde, çatılara leylek yuvası monte edilmesi zorunluluğu getirdi.

Meclisten oybirliğiyle geçen kararla ilgili bir açıklama yapan Akgün, şunları söyledi:

"Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye'de yeni bir projeye imza atıyor"

"Büyükçekmece tarih boyunca göçmen kuşlarının geçiş yolu ve konaklama alanı olması nedeniyle, yüzyıllardan beri çokça leyleklerin geçinme alanı, bakım alanı, büyüme alanı, gelişme alanı ve yavrulama alanı olması nedeniyle bundan sonra dört kat ve aşağısı binaların çatılarında uygun şartlarda bir leylek yuvası yapılmasını zorunlu getiriyoruz. Villaların tamamına bir tane zorunlu getiriyoruz. Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye'de yeni bir projeye imza atıyor. Doğal hayatın korunması, leyleklerin korunması, leyleklerin yuvalarının garanti altına alınması, belediyenin elinde bulunan direklerin üzerine yuvaların yapılması. Eskice Çiftliği'nde çok miktarda boş dikili beton direk vardır. Tamamını leylek yuvasına çeviriyoruz. Bunlara numara verilmesi, bunların Park Bahçeler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Dairesi tarafından gözlem altında bulundurulması gibi yeni bir uğraş dalını Büyükçekmece hayatına sokuyoruz."

Büyükçekmece Belediye Meclisi, olası Marmara depremine hazırlık çalışmaları kapsamında da önemli bir projeye imza attı. İlçede yeni inşa edilecek site ve apartmanlara deprem konteyneri yapılması mecburiyeti getirildi.

Konuya ilişkin konuşan CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan, deprem konteynerlerinin amacı dışında kullanılmayacağının altını çizerek, şunları dile getirdi:

"Ülkemiz deprem kuşağı içinde olan ve her an deprem tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek konumdadır. İlçemiz kentsel dönüşüm konusunda ülke çapında en hızlı reaksiyon veren ilçelerden biridir. Ancak deprem sonrası hızlı müdahale konusunda son yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde gördüğümüz üzere çok hazırlıklı değiliz. Toplam yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri parsellerde yapı kullanım izin belgesi alabilmek için deprem konteyneri konulması zorunludur. Deprem konteyneri, mimari proje vaziyet planında gösterilmek ve idarenin öngördüğü yere konulmak zorundadır. Deprem konteyneri içeriği, Afet İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Kontrol edilip, onaylandıktan sonra yapı kullanım izin belgesi düzenlenebilecektir. Müteahhit firma deprem konteyneri oluşturmak ve idarece mühürlenmiş şekli ve yapı kullanım izin belgesi ile site yönetimine teslim etmek zorundadır. Deprem konteyneri hiçbir şekilde betonarme bir yapı haline getirilemez, amacı dışında kullanılamaz."

2024 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Meclis gündeminde yer alan maddeler oybirliğiyle kabul edildi. Büyükçekmece Belediyesi'nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek, kabul edildi. Büyükçekmece Belediye Meclisi Başkan Vekili Ahmet Şahin'in yönettiği faaliyet raporu görüşmelerinde konuşan Akgün, 2024 yılında yapılan çalışmalar, projeler ve hizmetlere ilişkin meclisi bilgilendirdi.