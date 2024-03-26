Büyükçekmece\'de Polis Memuru Şehit Edildi, Şüpheli Yargılanıyor

Büyükçekmece'de, polis memuru Cihat Ermiş'i, ihbar üzerine gittiği ikamette, silahla ateş ederek şehit eden şüpheli Muhammet Berke Çorak'ın yargılanmasına başlandı.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Berke Çorak ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Cihat Ermiş'in eşi Nülüfer, annesi Sare ve babası Şefik Ermiş hazır bulundu.
Sanık Muhammet Berke Çorak savunmasında, motosikletle trafik kazası yaptığını, bundan dolayı evde dinlendiğini, yanında bir arkadaşının bulunduğunu, sosyal medyadan Serhat Bozkurt isimli kişiyle tartıştığını ve ardından evine ateş açıldığını söyledi.
Kapısının önünde birilerinin olduğunu ve evinin kapısının tekmelendiğini ileri süren sanık Çorak, "Gelen kişiler, 'Dışarı çık seni öldüreceğiz' dediler. 155'i aradım. Yardım istedim. Evin kapısının açıldığını gördüm. Sırtım dolaba dönüktü. Kapıya doğru 2 eş ateş ettim. Birisi 'Polis vuruldu diye' bağırdı. Ben teslim oldum. Bu olaylar olduğunda ben uyuşturucu etkisindeydim. İlk olayda Enes'in sesini duymuştum. İkinci olayda polislerin sesini duymadım. Ben polis memuru Cihat Ermiş'i vurulduktan sonra gördüm. Daha önce görmemiştim. Ben iki el ateş ettim. Ben polis sesini duyunca bana yat denildiğinde hemen yere yattım. Takdir mahkemenindir. Cezam neyse onu çekmek istiyorum." diye konuştu.
"Çocuğumun doğum gününü kutlamak yerine eşimin cenaze törenine katıldım"
Şehit polis memurunun eşi Nülüfer Ermiş, "Benim eşim, vatanını mesleğini çok seven bir insandı. Eşimin sesi o kadar gür ki duymamış olmasına inanmıyorum. Eşimi daha önce tanıdığını düşünüyorum. Arkadaşları 'Cihat'ı bırak görmeyi sesinden bile tanır' diyorlar. İhbar yapan bir kişi polisin geleceğini bilir. Kapıya gelen kişinin polis olduğunu nasıl bilmiyor? O gün benim çocuğumun doğum günüydü. Çocuğumun doğum gününü kutlamak yerine eşimin cenaze törenine katıldım. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyorum." dedi.
Şehit polisin annesi Sare Ermiş ise "Oğluma haince bir pusu kurdu. Oğlum 4 defa polis diye bağırmış. Gencecik çocuğumu öldürdü, en ağır şekilde cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.
Olay anında maktulün yanında bulunan tanık polis memuru Nur Ş, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, maktul Cihat Ermiş ve sitenin güvenlik görevlisinin yukarı çıktığını, bir süre sonra geri geldiklerini söyleyerek, "Not hazırlayacaktık. Cihat 'tekrar çıkayım' dedi. Güvenlik görevlisiyle birlikte tekrar yukarı çıktılar. Güvenlik görevlisi polisin vurulduğunu söyledi. Ben güvenlik gelmeden iki el silah sesi duydum. Arkadaşımız yere yığılmıştı. Ben yukarı çıkınca 'polis' diye bağırdım. Evin kapısı açıktı. Evin içinden sanık silahla bana geldi. Silahı yere bıraktı. Yere yatmamak için direndi. Cihat'la birlikte daha önce sanık hakkında farklı suçtan işlem yaptık. Kendisi de bizi tanır. Cihat'ı da tanır." dedi.
Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Duruşma öncesi sanığın yakınları 1 polis memuruna saldırdı
Duruşma öncesi sanık yakını olduğu iddia edilen bazı kişiler, kolluk kuvvetleri tarafından adliyeden uzaklaştırılmak istendi. Bu kişiler bir polis memuruna saldırarak yaralanmasına neden oldu.
Yaralanan polis ambulans ile hastaneye kaldırılırken olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cihat Ermiş'in de içinde yer aldığı polis ekibinin bir ihbar üzerine 9 Ekim 2023'te şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın bulunduğu Muratpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiği anlatılıyor.
Maktulün kapıyı "polis" şeklinde seslenerek çaldığı aktarılan iddianamede, telefona da cevap vermeyen şüphelinin can güvenliğinden endişe edilerek yardım amacıyla özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiği belirtiliyor.
İddianamede, şüphelinin silahla iki kez ateş ettiği polis memuru Ermiş'in hayatını kaybettiği aktarılıyor.
Şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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