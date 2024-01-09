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Büyükçekmece'de Polis Memurunu Şehit Eden Şüpheli Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Polis Memurunu Şehit Eden Şüpheli Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i silahla ateş ederek şehit eden şüpheli Muhammet Emre Çorak hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle fezleke hazırlandı. Fezlekede, olayın detayları ve şüphelinin ifadesine yer verildi. Fezleke, iddianame düzenlenmesi için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Büyükçekmece\'de Polis Memurunu Şehit Eden Şüpheli Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi
09.01.2024 - 14:32,  Güncelleme: 14:54
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Büyükçekmece'de ihbar üzerine gittikleri ikamette, silahla ateş ederek polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden şüpheli Muhammet Emre Çorak hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle fezleke hazırlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Cihat Ermiş'in de içinde yer aldığı polis ekibinin bir ihbar üzerine 9 Ekim 2023'te şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın Muratpaşa Mahallesi Çalıkuşu 1. Sokak KİPTAŞ Mimar Sinan Evleri 9 Blok 8 numaralı dairenin önüne gittiği hatırlatıldı.

Maktulün kapıyı "polis" şeklinde seslenerek çaldığı aktarılan fezlekede, telefona da cevap vermeyen şüphelinin can güvenliğinden endişe edilerek yardım amacıyla özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiği anlatıldı.

Fezlekede, şüphelinin silahla iki kez ateş ettiği polis memuru Ermiş'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

Fezlekede ifadesine yer verilen şüpheli Çorak, olay günü uyuşturucu madde kullandığını belirterek, "Husumetli olduğum arkadaşlarım evine silahla ateş etti, ikametime zorla girmeye çalıştı. Polise haber vererek yardım istedim. Silahımı alarak mutfak duvarının arkasında beklemeye başladım. 10-15 dakika sonra kapı tekrar zorlanınca hasımlarımın geldiğini düşündüm. Kapı açılıp içeri birisi girince silahla 2 kez hedef gözetmeden ateş ettim." beyanında bulundu.

Şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kaynak: AA
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